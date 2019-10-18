Muhtar Derneklerinden Büyükşehir Belediyesine ziyaret

18 Ekim Cuma günü gerçekleşen ziyarete, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Alaaddin Aktaş, Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz, Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Vahap Ortaç, Köy ve Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Ali SeydiYücekaya ile Muhtarlık İşleri Şube Müdürü katıldı.

Dernek Başkanlarından Mehmetçiğe Asker Selamı

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle ziyaretlerde bulunduklarını belirten Dernek Başkanları, kendilerini kabul eden Büyükşehir Belediye Başkan vekili Selim Pilten’e teşekkür ettiler. Ayrıca, Suriye’de Barış Pınarı Harekâtında bulunan Mehmetçiği de unutmayan Dernek Başkanları, dualarımızla her zaman Mehmetçiğimizin yanındayız, buradan tekrar Mehmetçiğimize Asker Selamı ile selamlarımızı ve teşekkürlerimizi gönderiyoruz” dediler.

Pilten: Muhtarlarımız mahallelerinin abisi, ablasıdır

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın il dışında olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Selim Pilten, Muhtar Derneklerinin Başkanlarını ağırlamaktan büyük mutluluk duymaktayım. Devlet Millet işbirliğinin mahallelerdeki tek ve en büyük temsilcisinin muhtarlar olduğunu belirten Pilten, “Malatya’mızda görev yapan bütün muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum. Muhtarlarımız vatandaş ile resmi kurumlar arasında bir köprü vazifesi görür. Muhtarlarımız mahallelerinin bütün problemlerine hâkimdir. Muhtarlarımız mahallelerinin abisi, ablasıdır. Muhtarlarımız mahallelerinin dert küpüdür. Muhtarlarımızın mesaisi yoktur mahalleli günün her saatinde arayarak istek ve taleplerini iletmekteler. Muhtarlarımız görevleri icabı mahallelerinin bütün problemleri ile yakından ilgilenmekteler. Yapmış olduğunuz bu çalışmalardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman muhtarlarımızın yanında olmaya ve her zaman işbirliği içinde olmaya gayret göstermekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Ekim Muhtarlar Günü’nüzü tekrar kutluyorum.

Muhtarlarımızın da ifade ettiği gibi, Barış Pınarı Harekâtında Mehmetçiğimiz milletimizin duasıyla büyük başarılara imza atmıştır. Mehmetçiğimiz dün olduğu gibi bugünde mazlumların umudu olmaya devam etmektedir. ” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)