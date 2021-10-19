Muhtarlar Günü Dolayısıyla Vali Baruş’a Muhtarlardan Ziyaret

19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlama Komitesi üyeleri, Muhtarlar Günü kutlama etkinlikleri kapsamında Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.

İdare ve Denetim Müdürü İsmet Timur, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı A. Vahap Ortaç, Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman Şahbaz, Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Aliseydi Yücekaya, Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Alaaddin Aktaş ve Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Demirci, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebeti ile Vali Baruş’u makamında ziyaret ettiler.

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, “19 Ekim Muhtar Günü dolayısıyla bizlere güzel bir program hazırladığınız için muhtarlarımız adına teşekkür ediyoruz. 19 Ekim Muhtar Gününü kutlamamıza vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen bütün Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Kabullerinden dolayı Vali Aydın Baruş’a teşekkür eden Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz, “ Bu günü kutlamamıza vesile olan, bu günün altyapısını düzenleyen çok kıymetli Cumhurbaşkanımıza muhtarlar adına çok teşekkür ederim” dedi.

Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı A. Vahap Ortaç, “Bizleri kabul ettiğiniz için tüm muhtar arkadaşlarımın şükranlarını iletiyorum. Demokrasinin gözbebeği olan ve demokratik bir şekilde seçilen biz muhtarlar ile bu ülkenin yönetiminin en tepesinde olan Sayın Cumhurbaşkanımızı temsil eden siz ile Malatya’da muhtarlar arasındaki koordinasyon, iş birliği, çalışma ahengi son yılların en üst seviyesinde. Gerek pandemi döneminde gerek deprem döneminde biz muhtarlara yapmış olduğunuz desteklerden dolayı tüm muhtarlarım adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Alaaddin Aktaş, “Bizleri kabullerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Temeli Osmanlıda atılan, Cumhuriyetle taçlanan muhtarlık müessesesi bu güne kadar gelmiş en kutsal bir kurumdur. Mahallelerimizin tüm sorunlarını dinleyerek mahalle sakinlerinin maddi ve manevi her zaman yanlarında olduğumuz biz muhtarlar, bu günü Muhtarlar Günü olarak kabul eden Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür eder, saygılarımızı sunarız” dedi.

Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Aliseydi Yücekaya, “Sayın Cumhurbaşkanımıza 19 Ekim Muhtarlar gününü bizleri onurlandırarak kutlamamıza vesile olduğu için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Demirci “ Bizde Malatya Muhtarlar Derneği olarak geçen hafta kurduk derneğimizi. 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle bizleri kabulünüzden dolayı şahsınıza teşekkür ediyorum. Demokrasinin temel taşı olan, mahallelerde devletimizin, Cumhurbaşkanımızın temsilcisi olan muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü kutluyorum. Bizlere göstermiş olduğunuz ilgi ve alakaya şahsım ve muhtarlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Baruş, yapmış olduğu konuşmada“ Demokrasimizin en köklü kurumlarından olan muhtarlık müessesesinin önemini vurgulamak üzere 2015 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Muhtarlar Günü olarak ilan edildi. Bugün de muhtarlarımızın gerçekten hem toplumumuz için hem yönetim sistemimiz için hem de demokrasimiz için ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktan onur duyuyorum. Başkanlarımıza da bugünkü ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız sahada vatandaşlarımızın arasında her zaman bizim yardımcımız. Birlikte hareket ettiğimiz kendileri ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğumuz, demokrasinin ilk basamakları diyebileceğimiz vazgeçilmez insanlar. Malatya'da da muhtarlarımız birlikte yakinen çalışmak, onların sayesinde de vatandaşlarımızın sorunlarını, taleplerini karşılamak yönünde çaba sarf etmek için gayret gösteriyoruz. Malatya'daki muhtarlık müessesesini temsil eden tüm seçilmiş muhtarlarımızın görevleri sırasında bizlere yapmış olduğu yardımlar, vatandaşlarımızın talepleri konusunda gösterdikleri hassasiyet ve onların sorunlarını zamanda giderilmesi noktasında idare organlarına, belediyelere yardımcı olmaları gerçekten takdire şayan. Bu nedenle bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum, günlerinin kutlu olmasını temenni ediyorum, sağlık içerisinde nice muhtarlar gününe erişmelerini temenni ediyor” dedi.