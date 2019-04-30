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30 Nisan 2019 Salı 22:13

Muhtarlar’dan Avşar’a Ziyaret

Yeşilyurt Muhtarlar Derneği, MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar'ı ziyaret etti.

Muhtarlar'dan Avşar'a Ziyaret
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31 Mart seçimleri sonrası Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman Şahbaz yenilenen yönetimi ile birlikte, MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar’ı parti il binasında ziyaret ederek bir süre görüştü. Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Şahbaz, ’31 Mart seçimleri sonrası Stk’ları, Belediye Başkanlarını ve  Siyasi Parti İl Başkanlıklarını ziyaret etmeye devam ediyoruz. Seçimlerden sonra bir çok muhtar arkadaşımız derneğimize üye oldular.Ve bizlerde yenilenen dernek yönetimimiz ve muhtarlarımız ile birlikte bugün MHP İl Başkanı R.Bülent Avşar bey’i ziyaret ediyoruz. Muhtarlara her daim destek olan ve her zaman yanımızda olan,sorunlarınız sorunlarımızdır diyen MHP Malatya İl Başkanımıza bundan sonraki süreçte de Yeşilyurt Muhtarlar Derneği olarak istişarelerde bulunacağız.”ifadelerini kullandı.

Burada İl Başkanı Avşar ile görüşen muhtarlar birçok sorunları hakkında bilgi verdi. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Avşar, Muhtarların demokrasinin pınarları olduğunu anımsatarak, muhtarların kendileri için önemli olduğunu söyledi. Muhtarları her zaman önemsediklerini ve tüm sorunlarını dinlemeye hazır olduklarını ifade eden Avşar, "Bugün bizleri Yeşilyurt muhtarlar derneği ve  muhtarları ziyaret etmiştir. Sorunlarını ve partimize olan desteklerini iletmişlerdir. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizlerde il teşkilatı olarak söz veriyoruz ki, MHP Malatya il ve ilçe teşkilatları olarak siz muhtarlarımızın her daim yanındayız" dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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