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19 Ekim 2021 Salı 19:36

Muhtarlardan, Başkan Kılınç’a Ziyaret

  Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ‘Muhtarlar Günü’ dolayısıyla Adıyaman’daki muhtarları ağırladı. Adıyaman Merkez ve Köy Muhtarları Derneği Başk…

Muhtarlardan, Başkan Kılınç'a Ziyaret
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Muhtarlardan, Başkan Kılınç’a Ziyaret

 

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ‘Muhtarlar Günü’ dolayısıyla Adıyaman’daki muhtarları ağırladı.

Adıyaman Merkez ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Osman Tuzcu, Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, Adıyaman Mahalle ve Köy Muhtarları Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa İlik ve muhtarlar, ‘19 Ekim Muhtarlar Günü’ dolayısıyla Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ı ziyaret etti.

Adıyaman Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen ve Muhtarlık İşleri Müdürü İshak Yıldız’ın da hazır bulunduğu ziyarette Adıyaman’daki muhtarlar derneği başkanları ve muhtarlarla görüşen Belediye Başkanı Kılınç, muhtarlarla birlikte şimdiye kadar güzel bir şekilde çalıştıklarını, bundan sonra da Adıyaman için el birliğiyle güzel çalışmalara imza atacaklarını dile getirerek, “19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kıymetli muhtarlarımızla bir araya geldik. Hepimizin tek görevi halkımıza hakkıyla hizmet etmek, fedakârlık yapıp mahallenin ve şehrin sorunlarına el atmaktır. Devlet millet kaynaşmasında köprü görevi üstlenen muhtarlarımızın samimi ve sonsuz gayretleriyle, birlikte daha iyi çalışmalar yapıp Adıyaman’ımızı daha iyi yerlere taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Merkez ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Osman Tuzcu, Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ile Adıyaman Mahalle ve Köy Muhtarları Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa İlik de günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulunarak, her zaman desteklerini gördükleri Başkan Kılınç’a ve ekibine teşekkür etti.

Başkan Kılınç program sonunda tüm muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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