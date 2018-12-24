Mumcu, MASKi’nin Yazıhan’daki Çalışmasını Yerinde İnceledi

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk: “Hava şartları uygun olmamasına rağmen hummalı bir çalışma söz konusu”

Çalışmalarından dolayı MASKİ’ye teşekkür ederek sözlerine başlayan Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, “Yazıhan merkezde Karayollarına ait 2 bin 600 metrelik bir taşıma yolumuz var. Bu yolun sadece bin 500 metrelik ana taşıyıcı aksında MASKİ’nin şebeke yenilemesi yapması gerektiğini biz genel müdürümüze ilettik. Sağ olsunlar hava şartları uygun olmamasına rağmen, gayretleriyle şunda bin 300 metrelik ana şebekeyi değiştirme çalışmasına başladılar. Çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Ben bu vesileyle MASKİ Genel Mürümüz Ertan Mumcu’ya ve personellere teşekkür ediyorum” dedi.

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu: “Polietilen boruyla daha sağlıklı, daha uzun ömürlü bir çalışma gerçekleştireceğiz”

Yazıhan’da başlayan şebeke yenileme çalışmasını yerinde incelemek için ziyarette bulunduklarını ifade eden MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz Yazıhan merkezindeki ana arterde karayollarımızın yapacağı bir çalışma öncesi şebeke yenileme çalışmasına başladı. Bizde bu çalışmaları yerinde inceleyelim istedik. Bu çalışma abone bağlantılarını da kapsayan, yaklaşık bin 500 metre civarında uzunluğu olan önemli bir çalışma. MASKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler Daire Başkanlığımız kendi ekibimiz ve iş gücümüzle bu çalışmayı yürütüyoruz. MASKİ 2017 yılında Yazıhan merkezde kanalizasyon yenilemesiyle ilgili bir çalışmayı bitirmişti. Buranın şebeke hattı daha önce PVC boruydu. Şimdi polietilen boruyla daha sağlıklı, daha uzun ömürlü bir çalışma gerçekleştireceğiz. Sağ olsunlar Nevzat başkanım da bize her türlü desteği veriyor. İnşallah çalışma bittiğinde Yazıhan merkezimiz yeni yolu, altyapısı ve kaldırımıyla daha şık ve daha nezih bir ilçe görünümüne kavuşur. Ben de Nevzat başkanıma Yazıhan’a yapacağı katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)