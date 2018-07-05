Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 13:38

Mumcu’ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğüne atanan Ertan Mumcu’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunan MÜSİAD yönetimi, STK’lar olarak şehrin gelişmesi adına yapılan tüm çalışmaları destekleyeceklerini söyledi.

Mumcu'ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

MÜSİAD Malatya Başkanı Hüseyin Kalan ve Yönetim Kurulu Üyeleri kurum ziyaretleri kapsamında MASKİ Genel Müdürlüğüne getirilen Ertan Mumcu’yu ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Burada konuşan Şube Başkanı Kalan, Mumcu’nun daha önceki Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı döneminde önemli hizmetlere imza attığını ifade ederek, “Bundan sonrada da bilgi ve birikimini MASKİ’de sürdüreceğinden hiçbir kuşkumuz yoktur. MASKİ, Türkiye’de ilk sıralarda yer alan önemli bir kurumumuz. Özellikle şehrin alt ve üst yapısında yaptığı başarılı çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bizlerde MÜSİAD Malatya olarak kentin gelişmesi noktasında yapılan yer çalışmaya destek olacağımızı ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

MASKİ Genel Müdürü Mumcu ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek MÜSİAD yönetimine teşekkür etti. MÜSİAD’ın önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu dile getiren Mumcu, MASKİ olarak istişareye önem verdiklerini söyledi. Kurum olarak önemli bir noktada olduklarını kaydeden Mumcu, özellikle ilçelerde ve kırsal kesimlerde ciddi alt yapı yatırımları ile şehrin geleceğini planladıklarını belirtti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku