Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Eylül 2021 Perşembe 17:37

Mümin Camiye Vefalıdır

Muhterem Müslümanlar! Asr-ı saadette Mescid-i Nebevî'nin bakım ve temizliğiyle ilgilenen bir kadın vardı. Allah Resûlü (s.a.s) bu kadını göremeyince merak edip sahabeye…

Mümin Camiye Vefalıdır
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
banner710
Mümin Camiye Vefalıdır

Muhterem Müslümanlar!

Asr-ı saadette Mescid-i Nebevî'nin bakım ve temizliğiyle ilgilenen bir kadın vardı. Allah Resûlü (s.a.s) bu kadını göremeyince merak edip sahabeye sordu. Ashâb-ı kiram, kadının vefat ettiğini söyledi. Bunun üzerine Peygamberimiz, “Bana niçin haber vermediniz?” buyurarak üzüntüsünü dile getirdi. Ardından o kadının kabrine gitti, cenaze namazını kıldı ve ona dua etti.

Resûl-i Ekrem (s.a.s)'in bu davranışı, Allah'ın mescitlerine hizmet edenlere vefa gösterilmesinin ne kadar da güzel bir örneğidir.

Aziz Müminler!

Bereket ve hidâyet kaynağı olan ilk mabet, Mekke-i Mükerreme'deki Kâbe'dir. Yeryüzündeki her mescit ve cami ise Kâbe'nin birer şubesidir. Cami ve mescitlerimiz, Beytullah'tır yani Allah'ın evidir. İslam'ın nişanesi, tevhidin merkezi, vahdetin gür sadasıdır. Şehirlerimizin kalbi, hayatımızın merkezidir. İlim, irfan ve hikmet menbaıdır. Resul-i Ekrem (s.a.s)'in ifadesiyle cami ve mescitler, Allah katında beldelerin en sevimli olan mekânlarıdır.

Kıymetli Müslümanlar!

Cami ve mescitlerimiz, Kâbe'ye, Mescid-i Nebevî'ye ve Mescid-i Aksâ'ya duyduğumuz vefanın göstergesidir. Bizler Allah kelamıyla
burada tanıştık. Peygamber varisleriyle burada buluştuk. Rahmanî ve nebevî terbiyeyi burada aldık. Adap ve erkânı burada öğrendik. Birlik ve beraberliği, kardeşlik ve vefayı burada kuşandık.

Değerli Müminler!

Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: “Allah'ın mescitlerini, camilerini ancak Allah'a ve âhiret gününe inanan, namazını kılan, zekâtını veren ve yalnız Allah'tan korkan kimseler imar ederler…” Evet, cami inşa etmek önemlidir. Ancak asıl önemli olan, camilerimizi varlığımızla imar etmektir. Zihinlerimizi ve gönüllerimizi caminin huzur iklimi ile buluşturmaktır. Kadını, erkeği, çocuğu, genci ve yaşlısıyla camilerimizi şenlendirmektir.
Rabbimize ve birbirimize vefayı irfan mektebi camilerimizde pekiştirmektir.

Aziz Müslümanlar!

Her yıl 1-7 Ekim tarihleri “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” olarak kutlanmaktadır. Başkanlığımız, bu yılın temasını, “Cami, Din
Görevlileri ve Vefa” olarak belirlemiştir. Hafta vesilesiyle camilerimizin hayatımızda ve gönül dünyamızdaki yerini yeniden idrak edeceğiz. Ömrünü din hizmetine adayan vefa erlerini, fedakâr hocalarımızı, hademe-i hayrâtı, camileri imar, inşa ve ihya eden aziz milletimizi rahmet ve minnetle yâd edeceğiz.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Hutbemi, Peygamberimiz (s.a.s)'in cami ve cemaate vefanın önemini ifade eden şu hadisi ile bitiriyorum: “Bir kişinin sürekli mescide, camiye gittiğini görürseniz onun imanına şahitlik edin.”

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Battalgazi Belediye Meclis  Ekim Ayı Toplantıları Başladı Battalgazi Belediye Meclis  Ekim Ayı Toplantıları...
Battalgazi Belediye Meclis  Ekim Ayı Toplantıları Başladı Battalgazi Belediye Meclis  Ekim Ayı Toplantıları...
Şehir Gönüllüleri Meclisi Üyeleri Kernek Meydan Düzenleme Çalışmalarını Gezdi Şehir Gönüllüleri Meclisi Üyeleri Kernek Meydan...
Malatya TSO’da yapılandırma devam ediyor Malatya TSO’da yapılandırma devam ediyor
Başkan Güder Kervansaray’daki Spor Etkinliklerine Katıldı Başkan Güder Kervansaray’daki Spor Etkinliklerine...
Kale Kıyıcak Mahallesi ziyaret Kale Kıyıcak Mahallesi ziyaret
İtfaiye Teşkilatından Başkan Gürkan'a ziyaret İtfaiye Teşkilatından Başkan Gürkan'a ziyaret
Malatya’da deprem konutlarında sona doğru Malatya’da deprem konutlarında sona doğru
Orduzu Mahallesinde Alt ve Üst Yapı Yenilendi Orduzu Mahallesinde Alt ve Üst Yapı Yenilendi
Başkan Güder’den Ampute Milli Takımına Tebrik Başkan Güder’den Ampute Milli Takımına Tebrik
Vali Baruş Doğanşehir’de Tütün Üreticileri ile Bir Araya Geldi Vali Baruş Doğanşehir’de Tütün Üreticileri...
Yazıhan Mahalle Muhtarlarıyla toplantı Yazıhan Mahalle Muhtarlarıyla toplantı
MÜSİAD’dan, Başkan Kılınç’a Ziyaret MÜSİAD’dan, Başkan Kılınç’a Ziyaret
Başkan Gürkan YİMPAŞ binasında incelemelerde bulundu  Başkan Gürkan YİMPAŞ binasında incelemelerde...
Başkan Güder, Canlı Hayvan Pazarı’nı Ziyaret Etti Başkan Güder, Canlı Hayvan Pazarı’nı Ziyaret...
Yukarı Çık
banner737

Battalgazi Belediye Meclis  Ekim Ayı Toplantıları...
Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısının 1.birleşim 1.oturumunda bir araya gelerek, 6...

Haberi Oku