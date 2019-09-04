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04 Eylül 2019 Çarşamba 20:43

Murat Çolak, Battalgazi Belediyesi Basın Müdürü Oldu

Battalgazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine deneyimli, liyakatli gazeteci arkadaşımız Murat Çolak getirildi.

Murat Çolak, Battalgazi Belediyesi Basın Müdürü Oldu
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Murat Çolak, Elazığ, Gaziantep ve Malatya da muhabirlik, haber müdürlüğü, genel yayın yönetmenliği ve genel müdürlük görevlerinde bulundu. 2014 yerel seçimlerinden itibaren Battalgazi belediyesinde görev yapıyordu.

Murat Çolak’ın atanmış olduğu Battalgazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini hakkıyla yerine getireceğine inanıyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz. Yeni görevi hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah yar ve yardımcısı olsun.

Murat Çolak Kimdir?

1973 yılında Elazig'da doğdu. Ilk orta ve liseyi elazigda tamamladıktan sonra selcuk üniversitesinde muhasebe meslek yüksek okulundan mezun oldu.

Elazığ, Gaziantep ve Malatya da muhabirlik haber müdürlüğü, genel yayın yönetmenliği ve genel müdürlük görevlerinde bulundu.

2014 yerel seçimlerinden sonra Battalgazi Belediyesinde basın biriminde göreve başladı.

Evli ve iki çocuk babası.

Haber: Hasan YAĞMUR / Özel Haber



MGH - Özel Haber
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