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29 Nisan 2018 Pazar 15:56

MÜSİAD ailesi piknikte bir araya geldi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi tarafından geleneksel piknik programı düzenlendi.

MÜSİAD ailesi piknikte bir araya geldi
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MÜSİAD Malatya Şubesi, üyelerine ve ailelerine iş stresinden kurtulma, kaynaşma ve sohbet ortamı sağlamak amacıyla geleneksel olarak düzenlediği piknik programı bu yıl İnönü Üniversitesi Havuzbaşında gerçekleştirildi. Piknik programına MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Özkan, AK Parti Malatya milletvekili aday adayı Sabri Unat, MÜSİAD Malatya Şube eski Başkanı Namık Şahin ve üyeler katıldı.

Burada bir konuşma yapan Şube Başkanı Kalan, “Her yıl bir araya geliyoruz, eşlerle çocuklarla bir araya geliyoruz bir arada olmanın mutluğunu yaşıyoruz” dedi.

24 Haziran seçimlerine de değinen Kalan, “Rabbim Memleketimize hayırlı bereketli, kazançlı mutlu huzurlu bir seçim imkanı sağlasın, diliyoruz” diye konuştu.

Aynı zamanda MÜSİAD üyesi olan milletvekili aday adayı Sabri Unat ise, tüm işadamlarından destek isteyerek MÜSİAD’ın önemine değindi.



İHA
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