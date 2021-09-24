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24 Eylül 2021 Cuma 20:05

MÜSİAD’dan, Başkan Kılınç’a Ziyaret

  MÜSİAD Adıyaman Şube yönetimi, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adıyaman Şu…

MÜSİAD'dan, Başkan Kılınç'a Ziyaret
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MÜSİAD’dan, Başkan Kılınç’a Ziyaret

 

MÜSİAD Adıyaman Şube yönetimi, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Sait Göksu ve yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette MÜSİAD’ın çalışmaları hakkında bilgi veren Şube Başkanı Göksu, misafirperverliğinden ötürü Belediye Başkanı Kılınç’a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise MÜSİAD’ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, “MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Said Göksu ve yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Şehrimizin gelişimi ve değişimi noktasında ilimize değer kazandıran MÜSİAD’a çalışmalarında başarılar dilerim” diye konuştu.

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