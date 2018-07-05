O metruk binalar yıkıldı

MAŞTİ karşısı çevreyolunda trafik akışına engel teşkil eden ve yıllardır mahkemelik olan metruk bina Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hacı Uğur Polat’ın girişimleri sonucu yıkıldı.

Karakavak Mahallesi’nde Çevre Yolu’nun ortasında kalan yapılar Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılarak, yol genişletmesi yapılıyor. Gece saatlerinde yıkımı yapan Büyükşehir Belediyesi, aynı noktada kazı çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, yıkımın yapıldığı bölgede incelemelerde bulunup konu ile ilgili açılmalar yaptı. Geziye MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Çeçen, bazı daire başkanları, şirket genel müdürleri, şube müdürleri, Minibüsçüler Odası Başkanı Mesut İnce, Yeşilyurt Muhtarlar Derneği ve aynı zamanda Atatürk Mahalle Muhtarı Süleyman Şahbaz, Turgut Özal Mahalle Muhtarı Cebrail Yılmaz katıldı. Yıllardır çözülemeyen sorunun artık çözüldüğünü belirten Yeşilyurt Muhtarlar Derneği ve aynı zamanda Atatürk Mahalle Muhtarı Süleyman Şahbaz, “Karakavak bölgemizde ana yol üzerinde kalan bu yapılar Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’ın girişimleri sonucunda yıkılıyor. Fatma Yıldırım benim de akrabam, Başkanımızın sözüne istinaden akrabalarım da gerekeni yapıyor” şeklinde konuştu. Yapıların uzun yıllardır trafiği aksattığını vurgulayan Minibüsçüler Odası Başkanı Mesut İnce ise, “Bu yol Malatya için büyük önem arz ediyor. Bulunduğumuz noktadaki yapılar yolun ortasında kalmış ve trafiği aksatıyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat öncülük ederek yolu genişletiyor. Malatya’mız için hayırlı olsun” dedi. Turgut Özal Mahalle Muhtarı Cebrail Yılmaz da yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür etti. Yılmaz, “Çok uzun yıllardır yıkılmayı bekliyordu. Konu mahkemeye taşınmıştı. Fakat Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat araya girerek sorunu çözdü. Şimdi de yıkımını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır bekleyen sorunun artık çözüldüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, bölgede yapılacak yıkım ve düzenleme çalışmalarından sonra trafik sorununun ortadan kalkacağını söyledi.

Yapıların bulunduğu noktanın trafiği aksattığını ifade eden Başkan Polat, “Ahmet Çakır Başkanımız döneminde Çevre Yolu rehabilite edilip güzel bir görünüme kavuşturuldu. Çok emek verdiler, kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu noktayı yıkmak ise bize nasip oldu. Burası Malatya için önemli bir aks, Malatya’nın ana kapısı, bu yapılar trafiği aksatıyor ve kazalara sebebiyet veriyordu. Fatma Yıldırım teyzemiz ve çocuklarıyla görüşüp bu sorunu ortadan kaldırıyoruz. Burası şimdi daha güzel olacak” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)