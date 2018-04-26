Öğrencilerden şehitliğe ziyaret

Çanakkale Zaferi’ni ve şehitlerimizi anmak için, Hasan Varol 2.Ortaokul ve İlkokulu müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte yüze yakın öğrenci şehitliği ziyaret etti. Ziyaret esnasında öğrencilerin duygulandığı gözlenirken, bazıları ise vatan bekçileri için dua etti. Okul Müdürü Şahin Acet yaptığı açıklamada, “Okulumuz Çanakkale Zaferi ve şehitlerimizi anmak ve ayrıca çocukların vatan sevgisini ve bu vatanın kolay kurulmadığını, ne gibi zorluklarla bu günlere gelindiğini göstermek için şehitliğimize bir gezi düzenledik. Vatanına ve milletine bağlı birer birey olmalarını aşılamak, öğretmek amacıyla yaptığımız bu ziyaret çok yararlı oldu gerçekten. Ülkemizin birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde böyle organizasyonların yapılması birliğimize katkıda bulunur. Bu arada ulaşım konusunda Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı ve MOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Beler’e teşekkür ederiz” diye konuştu.

İHA