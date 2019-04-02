Okullarda Doğayla İlgili Farkındalık Çalışmaları Devam Ediyor

Malatya’da birçok okulda doğa ve çevrenin korunması ile ilgili faaliyetler yürütülüyor.

Yerel STK’lar Hibe Programı kapsamında Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığınca finanse edilen MAFSAD tarafından yürütülen, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından da desteklenen “Gel Katıl Bize” adlı AB Projesi çerçevesinde Fatma Aliye İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerle “Doğayla Uyumlu Yaşamanın Püf Noktaları” üzerine konuşuldu.

“Çevreyi Önemsiyoruz”

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği-MAFSAD tarafından İlimize kazandırılan Gel Katıl Bize adlı AB projesi kapsamında okullardaki faaliyetler hız kesmeden devam ediyor. Doğa ve çevreyi korumanın önemli olduğunu vurgulayan MAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı İnan Orhan, yaptığı açıklamada çok güzel bir proje hazırladıklarını, bu kapsamda hem Malatya Büyükşehir Belediyesi, hem de Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle protokol imzaladıklarını ve okullarda öğrencilere yönelik faydalı etkinlikler organize ettiklerini söyledi. İnan Orhan özellikle meslek liselerindeki öğrencilerin proje kapsamındaki faaliyetlerden faydalanmalarını istediklerini belirtti. Bu anlamda Fatma Aliye İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde doğanın önemi ve doğanın korunması ile ilgili bir etkinlik gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

“Öğrenciler İlgili”

Okullarda doğa eğitimleri Aliekber Korkut tarafından gerçekleştirilmekte. Yapılan eğitimlerde öğrencilerin çok ilgili olduklarını söyleyen Korkut, proje kapsamında yaklaşık 10 okul gezdiklerini ve toplamda 2 bin kişiye ulaşmak istedikleri belirterek bu anlamda kendilerine destek olan okul müdürlerine, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)