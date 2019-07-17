Onbinler Kortej Yürüyüşünde Bir Araya Geldi

5 yıl aradan sonra gerçekleştirilen Güneşin Altın Yumurtası Kayısı Festivali ve Fuarı 16 Temmuz akşamı Kortej Yürüyüşü ile start aldı. Öğretmen Evi önünde başlayan ve Malatyalıların yoğun ilgi gösterdiği kortej yürüyüşü, mehteran, bando, atlı cirit takımı, halk oyunları ekiplerinin katılımı ile güzel görüntülere sahne oldu. 15 Temmuz Meydanında sona eren yürüyüş boyunca katılımcılara kayısı ikramında bulunuldu.

15 Temmuz Meydanında son bulan kortej yürüyüşüne Vali Aydın Baruş, Gümrük ve Ticaret eski Bakanı AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Baro Başkanı Enver Han, tüm ilçelerimizin Belediye Başkanları, Siyasi Parti İl Başkanları, STK, Vakıf ve Dernek Başkanları, başta İstanbul olmak üzere yurdun değişik illerinden gelen Malatyalı işadamları, bürokrat, gazeteci ve yazarları ile on binlerce Malatyalı katıldı.

15 Temmuz Meydanında Havai Fişek gösterilerinin ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi.

İlçe Belediye Başkanlarından Başkan Gürkan’a teşekkür

Malatya’nın birlik ve beraberliğinin en güzel örneği ile karşı karşıya olduklarını belirten ilçe Belediye Başkanları, “Yıllar sonra gerçekleştiren Kayısı Festivalinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Malatya’nın ve kayısının tanıtımı için gerçekten çok önemli bir organizasyon” şeklinde konuştular.

Gürkan: Bu fotoğraf Gönül Belediyeciliğinin destanını yazan Malatya’nın fotoğrafıdır

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, Kayısının Malatya ve Türkiye için çok önemli olduğunu belirtti. Başkan Gürkan, “Kayısı hakikaten Malatya açısından önemli. Kayısı Türk Milleti tarihi açısında da önemli. Kayısının geçmişi 5 bin yıllıktır. Türk milletinin de geçmişi 5 bin yıllıktır. Kayısının ana vatanı Türkistan’dır, Çin’den gelmiştir Anadolu’ya. Anadolu’dan da Malatya’ya. Biz onun için diyoruz ki Malatya Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehrinin adıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız cana cansın Malatya diyor. Evliya Çelebi, Dar’ül Rıfat diyor, seçkin insanların yaşadığı diyar diyor. Peygamberimizin (S.A.V) sahabelerinden Abdulvahap Gazi hazretleri Zat’ül Himmet diyor, himmetli zatların yaşadığı diyar diyor.Biz bugün 23’üncü uluslararası kayısı festivalini icra ederken, hakikaten burada festivalin amacı sadece tarım ürününün temayüz edip onun çeşitlendirilmesi, gıda ambalajlanması anlamında ve ürünün kalitesiyle birlikte sağladığı katma değer ötesinde şehirdeki birlik, beraberlik, dirlik düzenin temayüz etmesidir diyoruz.İşte en güzel fotoğraf buradadır. Bu fotoğraf Türkiye fotoğrafıdır. Türkiye’ye gönül Belediyeciliğinin destanını yazan Malatya’nın fotoğrafıdır. “ dedi.

Başkan Gürkan, “Biz seçimlerde dedik ki, gönül belediyeciliğinin destanı Malatya’da yazılacak. Malatya destan yazmaya alışmış bir şehirdir. Bütün Türk destanları Battalgazi Destanları, Danişment Gazi Destanları bu şehirde yazılmış. İnsanlık medeniyetinin destanı da bu şehirde yazılmış. İlk medeniyetin ilk devlet hayatının, ilk bürokrasi hayatının, ilk yerleşik hayatın yaşandığı yer de Malatya’dır. Onun için Malatya hem Türkiye açısından çok önemli, hem de dünya tarihi açısından önemlidir. Onun içindir ki “Güneşin Altın Yumurtası” dediğimiz kayısı Avrupa Coğrafi işaret belgesi almış Türkiye’de 3 üründen bir tanesidir. Birincisi Antep’in baklavası, diğerinin Aydın’ın inciridir, diğeri de İnsanlık medeniyetinin başladığı Anadolu’yu anayurt yapan destan şehrindeki güneşin altın yumurtası kayısıdır. Onun için bu kayısı festivalinin Malatya’mıza, Malatya’daki üreticilerimize bu konuda ilgili kurumlara önemli mesaj verildiği kanaatindeyim. Sayın Valimiz, 2. Ordu Garnizon Komutanımız, siyasi parti temsilcilerimiz ve bütün belediye başkanlarımız burada bu fotoğraf Türkiye’nin özlediği fotoğraftır, işte bu destan Malatya’da yazılıyor. Allah’ın izniyle bu destan Malatya’da yazılacak, Battalgazi destanı gibi kuşak kuşak Türkiye’nin her tarafında okunacaktır. Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız diyorum, hep birlikte Malatya olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Durmak yok yola devam diyor, katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Çalık: Malatya kayısı ile özdeşleşmiştir

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, “Kayısı festivalinin bu yıl 23’üncüsünü düzenliyoruz. Malatya kayısı ile özdeşleşmiştir. Sadece kayısımız değil Malatya yıldızlar şehri, Malatya devlet adamlarıyla, siyaset ve sanatçısıyla yıldızlar şehridir. Cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği gibi Malatya Beydağı gibi benim arkamda, Malatya Beydağı gibi Türkiye’nin arkasında Malatya Beydağı gibi mazlumların arkasında. İşte Cumhurbaşkanımıza desteklerinizi sonuna kadar verdiniz. Bugün 15 Temmuz Demokrasi Meydanında Türkiye’ye değil ünü dünyayı aşmış kayısıyı bu güzelliği bir arada tutmak için bir araya geldik. Bu organizasyonu gerçekleştiren kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a çalışma arkadaşlarına ve Malatyalı hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

Tüfenkci: Birliğimizi beraberliğimizi koruyalım hep birlikte Malatya olalım

Malatya’nın sevginin, barışın, hoşgörünün emeğin ve kayısının şehri olduğunu belirten AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, “Malatya festivali özlemiş. Bunun için başta Selahattin Gürkan Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını size getirdim. Festivalle birlikte kayısının, emeğin değer gördüğü, kayısının sorunlarının çözümü için çaba harcandığı, kayısının dünyaya tanıtıldığı haftaya girdik. Lisanslı depocuğu Malatya’da gerçekleştirerek, kayısı ticaretini farklı bir boyuta taşımayı amaçlıyoruz. Biz istiyoruz ki Malatya’nın tablosu, Türkiye’ni tablosu olsun. Birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak hep birlikte Malatya olalım, Türkiye olalım. “ dedi.

Baruş: Malatya kayısısının eşi bulunmaz

Son olarak bir konuşma yapan Vali Aydın Baruş, Malatya kayısısın eşinin bulunmaz bir ürün olduğunu belirterek, “Malatya’nın eşi bulunmadığı gibi Malatya kayısısının da eşi bulunmaz. Dünyada bu kadar lezzetli, bu kadar damağınızı hoş eden bir tat bulmanız zor. Bunu sağlayan ne, bunu sağlayan şey Malatya’nın havası, suyu, güneşi ve en önemlisi, insanının ona kattığı sevgisidir. Malatya kayısısı tadını buradan alıyor. Dolayısıyla Malatya dışında böyle bir kayısı yetiştirmek mümkün değil. Onun için Malatya kayısının değerini çok iyi bilmemiz lazım. Kayısıyı ne kadar değerli kılarsak buranın insanını da değerli kılarız. Hepimiz bunun farkındayız. Bunun için de 5 yıldır düzenlenmemiş bu festivali inşallah bu yıl düzenliyoruz. Bundan sonra daha büyük festivallerde buluşmak istiyoruz. Daha güzel organizasyonlarla bu festival kayısının adını tüm dünyaya duyurduğu gibi 23’üncüsü bu sene düzenleniyor. Bundan sonra da Malatya’nın kültür değerlerini Malatya insanının değerlerini dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Festivalimiz başladığı gibi güzel bitsin. Birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize vesile olsun. Malatya daha da büyüsün” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından program; mehteran takımı, Kırgız, Kafkas Halk Dansları gösterileri, şiir dinletileri, Yazıhan Halk Oyunları ekiplerinin gösterileri, Malatya Musiki Cemiyetinin konseri ile sona erdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)