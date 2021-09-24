Orduzu Mahallesinde Alt ve Üst Yapı Yenilendi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MASKİ Genel Müdürlüğü ve Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekiplerinin Orduzu mahallesinde yaptığı alt ve üst yapı çalışmalarını inceleyerek çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Orduzu mahallesinde tamamlanan 20 km’lik asfalt çalışmasının yapıldığı bölgede incelemelerde bulunan Başkan Gürkan, Orduzu bölgesine devlet yatırımları ve büyükşehir belediyesinin yaptığı yatırımlarla birlikte toplamda 1 milyarlık bir yatırımın yapıldığını söyledi.



ORDUZU MAHALLESİ EN BÜYÜK YATIRIMLARI BU DÖNEMDE ALDI



Orduzu Mahallesi olarak tarihin en büyük yatırımlarını Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın döneminde aldıklarını ve almaya devam ettiklerini ifade eden Orduzu Mahalle Muhtarı Abuzer Ekin, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür ederiz. Orduzu mahallemizde altyapı ve içme suyu çalışmaları bitti ve şu anda asfalt çalışmaları yapılıyor. Orduzu mahallemizde bulunan Arslantepe’nin UNESCO kalıcı miraslar listesine alınmasından, Orduzu mahallemize sentetik çim sahaların yapılmasında ve Orduzu bölgemize spor kompleksinin yapılmasından dolayı Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.



Asfalt çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Hakan Demir, “Orduzu bölgemizde MASKİ tarafından tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından yoğun olarak asfaltlama çalışmalarını yapıyoruz. Şuana kadar 110 bin m2 asfalt çalışmasını yaptık. Bu çalışmalarda 20 bin ton asfalt kullandık. 110 bin m2’lik çalışmayla birlikte 20 km’lik asfalt çalışmamızı tamamladık. Eksik kalan noktalarımızda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Orduzu mahallemizde yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için elimizden gayreti gösteriyoruz” şeklinde konuştu.



MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Orduzu’da ciddi bir yatırım yaptıklarını söyleyen MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, “Orduzu ve Hanımınçitfliği mahallelerimizle birlikte yaklaşık 15 mahallemizde MASKİ Genel Müdürlüğü olarak altyapı çalışmalarını yeniliyoruz. Şuana kadar yaklaşık 60 km’lik hattımızı yeniledik. Eski çürümüş ve kayıp kaçağın yoğun olduğu hatların iptallerini gerçekleştiriyoruz. Orduzu mahallemizde Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımızla birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Kısa bir zaman içerisinde bölgede alt ve üst yapı çalışmalarımızı tamamlamış olacağız” ifadelerini kullandı.



ORDUZU BÖLGESİNE 1 MİLYARLIK YATIRIM YAPIYORUZ



Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin her noktasında yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Gürkan, “Şehrimizde, Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımızın, MASKİ Genel Müdürlüğümüzün, Çevre Daire Başkanlığımızın, Park Bahçeler Daire Başkanlığımızın ve kültürel ve sosyal anlamdaki faaliyetlerimizle ilgili Büyükşehir sahanın her tarafında çalışma içerisinde. Orduzu mahallemizde yapılan çalışmaları inceledik ve muhtarımızla birlikte Orduzulu hemşerilerimizle yaptığımız görüşmede çalışmaların makul bir ölçüde planlanan zaman içerisinde devam ettiğini gördük. Orduzu mahallemiz, büyük ve eskiden belediye olan bir mahalle. Orduzu bölgemiz tarihinin en büyük yatırımını alıyor. Toplamda kümülatif olarak devlet yatırımları ve bizim yaptığımız yatırımlarla birlikte 1 milyarlık hizmet alıyor. Orduzu bölgemizde 3 adet sentetik çim saha yaptık. Orduzu’ya uydu bir kent kuruyoruz. Uydu kent bölgesinde Elazığ doğu yoluyla kuzey kuşak yolu ve kuzey çevre yoluna bağlantı yolu yapıyoruz.



Orduzu’nun altyapısı değişiyor. Bilindiği gibi bölgede yaz dönemlerinde çok su sıkıntısı olurdu. Kurak bir dönemde olmamıza rağmen şu anda Malatya’da ana merkezlerde vatandaşlarımıza su sorunu yaşatmadık. Kayıp kaçakların önlenmesi, suyun optimum bir şekilde kullanılması, kontrol edilmesi, yeni su kaynaklarının takviye edilmesi ve yeni kaptajların oluşturulması vatandaşlarımıza sorunsuz bir şekilde suyun ulaştırılmasını sağladı. Malatya’nın modern anlamda, çağdaş anlamda bir şehirciliğin büyükşehire yakışan bir şekilde sadece Türkiye’nin yıldız bir kenti değil, dünyanın en güzel yıldız şehirlerinden biri olacağız. Malatya’nın hedefi budur. Çünkü Malatya’ya dün insanlık medeniyetinin başladığı yer diyorduk ve UNESCO’da medeniyet Malatya’da başlamıştır dedi. Dolayısıyla medeniyetin başladığı bir yer dünya kenti olmaya namzettir. Bizde bunu yerine getirmek için çalışıyoruz. Çalışmalarımızın memleketimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.