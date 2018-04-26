Ortak Değer Malatya Derneği’nden istişare toplantısı

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Ortak Değer Malatya Derneği Başkanı Ergün Kılıç, dernek olarak aileyi genişletme kararı aldıklarını ifade ederek, "Malatya’da yaşaya 800 bin insan resmi olmasa da bizim üyemizdir. Biz derneğin kuruluş aşamasında bunları bilerek yola çıktık bu günkü ilk ayağımız basın kurulunu oluşturmak üzere toplandık. Bunda sonra muhtarlarımızla, belediye başkanlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla görüşerek, eş güdüm içerisinde Malatya’nın ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarına bir nebzede olsa destek olma adın, fikir sunmak adına çalıcağız diye konuştu.

İHA