Özal vefatının 26. yıl dönümünde anılacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Özal’ın 27 yıl önce Malatya’ya son gelişine ilişkin bir video da paylaştı. Rektör Prof. Dr. Karabulut ise tüm Malatyalıları anma etkinliklerine davet etti.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefatının 26.yıl dönümü nedeniyle 17 Nisan Çarşamba günü Malatya Valiliği ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi ev sahipliğinde Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri, Malatya ESOB, Yeni Malatyaspor Kulubü ve MASTÖB’ün katılımlarıyla anma etkinlikleri düzenlenecek.

-Anma etkinliği ismini taşıyan Üniversitede

Özal’ın vefatının 26. Yıl dönümü kapsamında düzenlenecek anma etkinliklerine 18 Mayıs 2018 tarihinde kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi ev sahipliği yapacak. Üniversitenin Battalgazi tarım Yerleşkesindeki 17 Nisan Çarşamba günü saat 09.30’da başlayacak ilk anma etkinliğinde Merhum Turgut Özal’ın Malatya’ya ziyaret programlarında çekilen fotoğraflardan oluşan sergi açılacak.

Üniversite bünyesinde kurulan Turgut Özal Müzesi’de anma etkinliği kapsamında katılımcılar tarafından ziyaret edilecek.

-Özal’ı eski bakan Kavak anlatacak

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayacak olan anma programına konuşmacı olarak Özal ile birlikte ANAP kurucu üyeliği yapan, danışmanlık görevinde bulunan ve 55. Hükümet döneminde Devlet Bakanı olarak görev alan Cavit Kavak katılacak.

-Mevlid-i Şerif Kervansaray’da

8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ı anma etkinliklerinin kamuoyu ve STK’ların katılım ve katkısı ile daha geniş kapsamda düzenlenmesini amaçlayan Malatya Turgut Özal Üniversitesi, bu yıl ki Mevlid-i Şerif ve yemek ikramı 17 Nisan Çarşamba günü saat 14.30’da Eskimalatya’da Silahtar Mustafapaşa Kervansaray’ında gerçekleştirilecek. Mevlid yemeği ikramı Battalgazi Belediyesi ile Malatya ESOB tarafından organize edilecek.

-Rektör Karabulut’dan anma etkinliklerine davet

Malatya Turgut Özal Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Özal’ı anma etkinliklerine tüm Malatyalıların davetli olduğunu bildirerek, “Özal ve Malatya bir biriyle bütünleşmiştir. Üniversitemizin adını taşımasından dolayı büyük onur duyduğu 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal’ı vizyonuna ve hedeflerine yakışan bir şekilde anacağız. Malatyalıların; yaşamı, davranışları, alışkanlıkları, sevecenliği, hoşgörüsü ve geniş ufku ile Türk siyasi tarihinin değerlerinden birisi olan merhum Özal’ı anma etkinliklerinde ve adını taşıyan üniversitemizin her zaman yanında olacağına inancımız tamdır. Bu vesile ile merhum Özal’ı bir kez daha rahmet ve şükranla anarken, Özal ismini üniversitemiz vasıtasıyla memleketi Malatya’da ölümsüzleştiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimizi iletiyoruz.” İfadelerini kaydetti.

-Özal’ın Malatya ile son buluşması: “Ülkenin gelişmesi için gençlere güveniyorum”

Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı görevlerinde her yıl Malatya’yı ziyaret etmeye çalıştığı bilinen 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın vefatından yaklaşık 10 ay önce 25 Temmuz 1992 tarihinde memleketi Malatya’ya son kez gelişine ilişkin TRT1 Haber Video kaydı Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından kurumun web sayfasında paylaşıldı.

Merhum Özal’ın Malatyalı hemşehrileri ile son kez buluştuğu ve Malatya tarihinde en geniş katılımlı mitinglerden biri olarak ifade edilen Özal’ın ziyaretine ilişkin TRT1’de 25 Temmuz 1992 tarihinde yayınlanan haber metni şu şekilde:

“Vali Saffet Arıkan Bedük, Belediye Başkanı Münir Erkal, 2. Ordu kurmay Başkanı Tümgeneral Bülent Erdinç tarafından askeri törenle karşılandı. Karşılama töreninde bazı milletvekilleri ve vatandaşlarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Özal, Malatya’da halka hitaben yaptığı konuşma da, 1970’lerin sonunda etrafındaki bütün ülkelerin gerisinde bulunan Türkiye’nin bugün komşularının hepsinden 15-20 yıl ileride olduğunu söyledi.

Atatürk Barajı’nda 2 ünitenin bugün devreye sokulduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Özal, bu tesislerin kimin yaptığının önemli olmadığını bildirdi.

Özal, Türkiye’nin Osmanlı İmparatorluğunun yokluk ve sıkıntı dönemlerinden geldiğini, ancak Türkiye’nin bugün başta Ortaasya Cumhuriyetleri olmak üzere birçok ülkeye kredi verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Turgut Özal, geçmiş dönemde birçok komşusundan geri olan Türkiye’nin bugün Batı ülkelerinden hiç bir farkı bulunmadığını anlattı.

Özal şöyle dedi; ‘Doğu’nun en ucra yerinde telefon var, elektrik var, her türlü yabancı mal var. Her şey mevcut Türkiye’de. Dışarıya gidenler artık bavul bavul mal getirmiyorlar. Buna mukabil Balkanlardan günde bin 500 otobüs geliyor. Ta Polonya’dan Bulgaristan’a kadar İstanbul’a geliyorlar, orada bavul ticareti yapıyorlar.’

Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 12 yılda Türkiye’de büyük değişiklilik yaptıklarını ve ekonominin son derece güçlü hale geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Özal, “Biz bu ülkeyi değiştirdik, inanılmaz bir şekilde değiştirdik. Öyle değiştirdik ki, artık geriye dönmek mümkün değildir. Bizim açtığımız yoldan bundan sonra gelenler yürüyeceklerdir. Başka imkanı yoktur” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Özal, kimse ile kavgasının bulunmadığını tekrarlayarak, kavga ile bir yere varılamayacağını, yanlışlık yapanın zararını kendisinin göreceğini söyledi.

Yeni neslin hizmet beklediğini belirten Özal, ‘Ben kavga adamı değilim, lüzumsuz kavgalara girersek nasıl ileri gideriz. Ben elimden geldiğince sonuna kadar şevk, azim ve hızla hizmet etmeye devam edeceğim.’ dedi.

Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ülkenin gelişmesi için gençlere güvendiğini belirterek, başta gençler olmak üzere elinden geldiğince çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.”

-Özal ismi Malatya’da ölümsüzleştirildi

8. Cumhurbaşkanımız Merhum Turgut Özal’ın ismi, vefatının 25. Yıl dönümünde 2018’de memleketi Malatya’da ölümsüzleştirildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Nisan 2018 tarihinde “25. vefat yıl dönümü olan, siyaset, devlet ve millet adamı Turgut Özal’ı rahmetle yad ediyor, mekanı cennet olsun diyorum. Türkiye’nin sancılı bir döneminde gerçekleştirdiği reformlarla ülkemizin önünü açan rahmetli Özal’ın hizmetlerinin önemi vefatından sonra çok daha iyi anlaşılmıştır. Bu vesile ile şu müjdeyi de vermek isterim, rahmetli Özal’ın adını memleketinde yaşatmak için Malatya Turgut Özal Üniversitesi kurulmasına karar verdik.” ifadeleri ile üniversitenin kuruluşunu müjdelemişti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile 18 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu” ile kuruldu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)