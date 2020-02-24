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24 Şubat 2020 Pazartesi 16:29

Öznur Çalık'tan Kandil Ve Üç Aylar Mesajı

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Regaip Kandili ve üç aylar nedeniyle mesaj yayımladı.

Öznur Çalık'tan Kandil Ve Üç Aylar Mesajı
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AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık mesajında Regaip Kandili ve Üç Aylar başlangıcı münasebeti ile yayınladığı mesajında;

"Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi mübarek üç aylara girmiş bulunuyoruz. Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gece, bu manevi mevsime girişimizin habercisi olan Regaib Gecesini idrak edeceğiz.

Bu aylar sevgi, şefkat, merhamet, kardeşlik, birlik ve beraberlik hislerimizin, dini duygularımızın yoğunlaştığı kutlu zaman dilimleridir. Üç aylar ve içerisinde bulunan mübarek gecelerden nasiplenmek, Yüce Rabbimizin hikmetiyle buluşma ve rızasını kazanma adına eşsiz bir fırsattır. Bu mübarek günler, hayırlı amel ve güzel davranışlarla değerlendirildiği ölçüde, kazançlı ve bereketli zaman dilimlerine dönüşecektir. Yüce Rabbimiz üç ayları layıkıyla geçirip feyiz ve bereketinden olabildiğince istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin.

Bu duygu ve düşüncelerle Aziz Milletimizin ve bütün İslam âleminin Regaib Kandilini tebrik ediyor, bu gecenin ve mübarek üç ayların birlik ve dirliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum."



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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