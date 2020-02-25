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25 Şubat 2020 Salı 15:05

Personeller İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Bilgilendirildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden MELİD Ulaşım ve Hizmet Grupları San. Tic. A.Ş. tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında personellerin bilgilendirilmeleri ve mesleki kapasitelerinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen hizmet içi eğitim çalışmaları yoğun ilgi görüyor.

Personeller İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Bilgilendirildi
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Hizmet içi eğitimleri kapsamında;

Büyükşehir Belediyesi Personellerine yönelik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları ile İşyeri Hekimleri tarafından; Çalışma Mevzuatı, Sağlık Konuları, Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik, Psikososyal ve Ergonomik Risk Etmenleri, Ekranlı Araçlarla Çalışma, İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı, İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Sebepleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması gibi konularda eğitimler verilerek personeller bilgilendirildi.

Büyükşehir Belediyesinde hizmet vermekte olan personellerin mesleki kapasitelerinin artırılması, kendilerini geliştirmeleri ve güncel bilgiler edinebilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen hizmet içi eğitim programlarının bundan sonrada yoğun bir şekilde devam edeceği belirtildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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