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10 Nisan 2019 Çarşamba 00:57

Polis Haftası Etkinlikleri Kapsamında Stantlar Açıldı

Vali Aydın Baruş, Emniyet teşkilatının kuruluşunun 174. Yılı münasebetiyle İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Malatya Park AVM’de düzenlenen etkinliğe katıldı.

Polis Haftası Etkinlikleri Kapsamında Stantlar Açıldı
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İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tertip edilen etkinlikte Vali Aydın Baruş, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ile tek tek stantları gezerek bilgi aldı.

Etkinlikte kurulan stantlarda Asayiş, Narkotik, Terörle Mücadele, trafik gibi eğitici ve öğretici stantlarda görevli polisler tarafından öğrencilere bilgiler verildi.

Programda Narkotik Şube tarafından eğitimli köpekle saklanan uyuşturucuyu bulma gösterisi yapıldı. Saklanan uyuşturucuyu bulan narkotik köpeği Einstein alkışlarla beğeni topladı. Ayrıca programda açılan stantları gezen öğrencilere uygulamalı etkinliklerle eğitimler de verildi.

Etkinlikte konuşan Vali Baruş, “Emniyet Teşkilatımızın 174. yılını kutluyoruz, aynı zaman da Polis haftasını yaşıyoruz. Emniyet teşkilatı mensuplarımız bugün burada, teşkilatımızı tanıtan, emniyetin yapmış olduğu faaliyetleri tanıtan ve Polislik mesleği ile gençlerimizin ve çocuklarımızın tanışmasını sağlayan bir sergi açtılar. Burada gerçekten polisimizin, toplumun huzur ve güveni için ne kadar önemli olduğunu, ne kadar önemli bir işlevi yerine getirdiğini, ne kadar fedakârca bir görev yaptığını da anlama imkânını buluyoruz. Özellikle suç örgütleri ile mücadelede, uyuşturucu madde ticareti ile mücadelede, terörle mücadelede güvenlik güçlerimizin fedakâr çalışmaları neticesinde Malatya’mızı huzurlu bir il haline getirmeyi ve bunun vatandaşa güven vermenin de aynı zamanda sevincini onlarla paylaşıyoruz.

Bundan sonraki çalışmalarında tüm emniyet teşkilatı mensuplarımıza üstün başarılar diliyorum. Onların sayesinde inşallah Malatya’mızda hiçbir suç örgütü, çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığını tehdit eden hiçbir uyuşturucu madde taciri burada barınma imkânı bulamayacak. Aynı zamanda gençlerimizin terör örgütlerine karşı bilinçlendirilmesi ve bunları bu örgütlerin faaliyetlerinden uzak tutucu anlamında bilgilendirme çalışmalarının yapılması da çok önemli. Bu anlamda üniversitelerimizde polisimiz başarılı çalışmalar yapıyor. Bugün de çocuklarımızla birlikteyiz, okullarımızdan ziyaretçilerimiz var. Onlar da polislik mesleğini merak ediyorlar. İlerde inşallah bazı çocuklarımız emniyet teşkilatımıza başarılı birer polis olarak girme imkânı bulacaklar. Polislik mesleğinin tanıtımı açısından da bu sergiler ve tanıtım çalışmaları önemli. Tüm emniyet teşkilatı mensuplarımızın haftasını tebrik ediyorum. Polislerimize, teşkilatımıza başarılar diliyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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