Private Telekom, Tüm Türkiye'de Bayilik Verecek

Private Telekom şirketi Türkiye genelinde hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Bütün illerde ve ilçelerde yetkili bayilik verileceği belirtilirken, bayilerin cep telefonlarına dijital santral kurarak sabit veya 0850 numaralı hatlar üzerinden günün koşullarına göre en uygun paket fiyatları ile de büyük talep görmeye başladı.

Private Telekom yönetim kurulu başkanı Münir Temelli gazetemize verdiği özel demecinde firmanın genel konuları hakkında açıklama yaparak Türkiye’de yetkili ve tecrübeli dijital ortamda faaliyet gösteren kuruluşlara da bayilik vermek istediklerini açıkladı. Münir Temelli yaptığı açıklamasında, yeni bir telekomünikasyon şirketi olan Private telekom, yeni nesil Telekoma öncülük etmektedir. Dijitalleşmenin öncü operatörlerinden olma doğrultusunda, birey ve kurumlara sabit ve sanal hat, ücretsiz 0850’li numara, voip sistem, ip telefon, toplu sms, sanal santral, ip santral, bulut santral gibi bir çok telekomünikasyon teknolojilerini tek çatıda sunmaktadır. Bu alanda kapsamlı deneyime sahip olan Private Telekom şirketinin, gelişmekte olan pazarlarda kobilerin dijital dönüşümde tercihi olmaya devam etmektedir. Detay ve avantajlarımız için https://www.privatetelekom.com sitemizi incelemenizi öneririz.

BULUT SANTRAL

Sabit veye 0850’li numaranızı Bulut Santral ile kullanabilirsiniz. Bu sayede robot operatör, görüşme ses kaydı, çağrı raporlama gibi bir çok özelliğe sahip olursunuz. Bulut Santral teknolojisiyle internet üzerinden hizmet veren, internetin olduğu her yerden santral özelliklerini kullanabileceğiniz internet tabanlı yeni nesil telefon santralidir.

TALEPTE BULUNUN, SİZİ ARAYALIM!

Telekominikasyon sunan bilgili ve deneyimli kadromuz ile siz değerli müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler üretmekteyiz. İletişim kanallarımızdan talepte bulunun, uzmanlarımız aracılığıyla sizi hemen arayalım, iletişim ihtiyaçlarınızı dinleyerek size en uygun tarife ve en güncel kampanyalarımızı anlatalım. Privat Telekom olarak firmalara, sabit numara, 0850li hat, sanal santral, bulut santral, faks, toplu sms, sesli mesaj, rapor, entegrasyon, geliştiriciler için API araçlar sağlıyor. Private Telekom Türkiye geneli bütün illerde yetkili bayilik vermekte olup bu konuda çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

Bayilik başvurusu için: https://www.privatetelekom.com/bayilik-basvuru/

MGH - Özel Haber