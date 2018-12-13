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13 Aralık 2018 Perşembe 14:25

Prof. Dr. Karabulut, ‘Türkiye Kadın Rektörler Toplantısına’ katıldı

Türkiye Kadın Rektörler Toplantısı İstanbul’da Özyeğin Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilirken, toplantıya Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’ta katıldı.

Prof. Dr. Karabulut, ‘Türkiye Kadın Rektörler Toplantısına' katıldı
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Toplantının açılışı Mayıs 2018 tarihinde Avrupa Kadın Rektörler Birliği’nin (EWORA ) Lizbon Nova Üniversitesinde gerçekleştirilen 1. Atölye Çalışması hakkında bilgi sunumu ile gerçekleştirildi.

“Yükseköğretim ve toplumsal cinsiyet, eşitlik, çoğulculuk, şeffaflık ve mükemmeliyet” başlıklı atölye çalışmasında Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve katılımcılar akademide kadın rolü, kadın liderliği konusunda bilgi paylaşımında bulundular.

Bu arada, Türkiye Kadın Rektörler Toplantısının bir sonraki etkinliğine Malatya Turgut Özal Üniversitesi ev sahipliği yapacak.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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