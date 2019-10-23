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23 Ekim 2019 Çarşamba 16:41

PTT Başmüdürü Coşkun’dan Vali Baruş’a Ziyaret

PTT'nin kuruluşunun 179. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Malatya PTT Başmüdürü Mustafa Coşkun beraberinde Müdürü Yardımcıları, Şube Müdürleri ve Personel ile birlikte Vali Aydın Baruş'u ziyaret ettiler.

PTT Başmüdürü Coşkun'dan Vali Baruş'a Ziyaret
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Malatya PTT Başmüdürü Mustafa Coşkun ziyaret anısına 179. Kuruluş yıldönümü için özel basılan pul albümünü Vali Aydın Baruş’a takdim etti.

Malatya PTT Başmüdürü Mustafa Coşkun, “179 yıllık PTT teşkilatı olarak Posta, kargo ve bankacılık alanında Türkiye’nin en köklü ve en eski kuruluşlarından biriyiz. Her geçen gün hizmet çeşitliliğini arttırıyoruz. Müşterilerimizin özellikle halkın hayatını kolaylaştırmak için her türlü tedbiri alıyoruz. Malatya'da bir Başmüdürlük 10 Merkez, 30 şube, 20 acente, 26 ATM cihazı, 340 personel ve 2 mobil araç ile hizmet vermekteyiz” dedi.


Vali Baruş’da “PTT zaman içerisinde kendini sürekli yenilemiş, geliştirmiş ve çağın şartlarına uydurmuştur. PTT teşkilatı Bugün bankacılık hizmetleri de dahil olmak üzere kargo ve diğer ödeme hizmetleri olmak üzere, bir çok hizmeti en güzel şekilde yerine getirmektedir. Ben PTT teşkilatı ve arkadaşlarımızı 179. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle kutluyor. Başarılarının devamını diliyorum” ifadelerinde bulundu



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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