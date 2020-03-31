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31 Mart 2020 Salı 12:02

PTT’den Sosyal Mesafe Kuralı Uyarısı

Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından müşterilerimizi ve çalışanlarımızı korumak adına tedbirlerimizi alıyoruz. Bu kapsamda tüm iş yerlerimizde sosyal mesafe kuralını uyguluyoruz.

PTT'den Sosyal Mesafe Kuralı Uyarısı
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Müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığı için koronavirüs etkilerine karşı gerekli tedbirler konusunda çalışmalarımızı geliştirerek sürdürüyoruz. Covid-19 salgınına karşı hem müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığını önemsiyoruz.

Tüm iş yerlerimizde sosyal mesafe kuralını uyguluyor, şube ve gişelerde görevli personel sayımızın en fazla iki katı kadar müşteriyi içeride misafir ederek, işlemlerini sırayla gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda müşterilerimizden hem içeride hem dışarıda sıra beklerken 1 metre mesafe kuralına uymaları noktasında gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz.

Koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında gişe ve bankacılık işlemlerinizi PTT iş yerlerimize gelmeden PTT Bank İnternet Bankacılığı, PTT mobil uygulaması veya PTT ATM’lerinden kolaylıkla gerçekleştirebileceğinizi hatırlatmak ister, sağlıklı günler dileriz.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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