Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Temmuz 2019 Salı 18:27

RAI 3’de Yayınlanmak Üzere Malatya Belgeseli Çekildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Roma Kültür ve Tanıtma Müşavirliğince desteklenen proje kapsamında, İtalyan devlet kanalı RAI 3’de yayımlamak üzere, ilimizin turistik değerlerinin tanıtımına yönelik çekimler yapıldı.

RAI 3'de Yayınlanmak Üzere Malatya Belgeseli Çekildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

La IridiDigitali isimli yapım şirketi tarafından görevlendirilen NicolaMastronardi (sunucu ve program yazarı), CerimeleSalvatore (film yapımcısı ve drone pilotu), DaniloDiNucci (film yapımcısı ve yönetmen) ve NoemiMastronardi (yapım sekreteri), Kilimangiaro adıyla RAI 3’te yayınlaması planlanan belgeselin formatı gereği belirli noktalarda atlı çekimler yaptı.

9 Temmuz Salı günü Eski Malatya merkezinde çekimleri başlatan ekip, Karakaya Baraj Gölü kıyısıile civardaki kayısı bahçelerinde atlı çekim yaptı. Şehir merkezinde ise Yeni Cami, Bakırcılar Çarşısı ve Şire Pazarında çekimler yaptıktan sonra Arslantepe Höyüğü çevresinde atlı çekimleri sürdüren ve ardından arkeolojik alanı ziyaret ederek bilgi alan ekip, buradan Eski Malatya Ulu Camiye geçti. Ulu Cami çevresini atla gezerek çekimleri tamamlayan film ekibi, camiyi de ziyaret ederek bilgi aldı ve çekim yaptı.

10 Temmuz Salı günü Akçadağ SultansuyuHarası’na giden ekip, İşletme Müdürü Ahmet Karakeçe’yi ziyaret etti. Müdür Karakeçe, ekibe Sultansuyu Tarım İşletmesi hakkında bilgiler verdi.

Atlı çekimlerini burada sürdürüp tamamlayan ekip, Darende’ye hareket etti. Darende Günpınar Şelalesi, Somuncu Baba ve Tohma Kanyonu’nu ziyaret eden çekim ekibi Kaymakam Enver Hakan Zengince tarafından ağırlandı ve bilgilendirildi.

Ekip son olarak Akçadağ Levent Vadisine geçip yerden ve havadan çekimler yaptı ve günbatımını kayda aldı.

Daha önce Patagonya (Şili ve Arjantin) Bölgesi, İskoçya, Girit (Yunanistan) Adasında çekimler yapan, Kapadokya’da yapılıp yayımlanan programlarının İtalya’da En İyi Belgesel Ödülü aldığı beyan eden ekip, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin’de çekimlere devam edecek.

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman “Bakanlığımız Roma Kültür ve Tanıtma Müşavirliğince desteklenen çekimlere ekibimle birlikte iştirak ettik. Malatya’yı özellikle turistik yönleriyle tanıtmayı hedefleyen ekip, çekimlerden çok memnun kaldıklarını beyan etti. Çekimler, konsept gereği, araç kullanılmadan atlı veya yaya olarak yapıldı. Sunucu ve program yazarı NicolaMastronardi, Malatya’ya hayran kaldıklarını, tarihi ve doğal güzellik açısından çok zengin bir şehir olduğunu bizlere iletmiştir. Bu çekimin Malatya’nın tanıtımı için önemli bir fırsat olduğunu, İtalya’da yayınlandıktan sonra, yabancı turistlerin gelmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Programı destekleyen Bakanlığımıza, Sayın Valimiz Aydın Baruş’a, Darende Kaymakamı Sayın Enver Hakan Zengince’ye, Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık’a, Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Sayın Ahmet Karakeçe’ye, misafirimizi ağırlayan Malatyalı esnaflarımıza, basın mensuplarımıza, kurum ve kuruluşlara ve çekimlere iştirak eden personelimize teşekkür ediyorum.” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de Darbeler, Yerel Basın ve 15 Temmuz Paneli Düzenlendi Türkiye’de Darbeler, Yerel Basın ve 15 Temmuz...
MTÜ Öğrencileri Şehit Halisdemir’in mezarını ve ailesini ziyaret ettiler MTÜ Öğrencileri Şehit Halisdemir’in mezarını...
Başkan Gürkan, ‘‘Türkiye Bölünemez Parçalanamaz Yok Edilemez’’ Başkan Gürkan, ‘‘Türkiye Bölünemez Parçalanamaz...
Başkan Güder, “Bizim Amacımız Malatya'mızı Dışarıya Açmak” Başkan Güder, “Bizim Amacımız Malatya'mızı...
Başkan Güder, “15 Temmuz, Bir İç Parçalanma Planıydı” Başkan Güder, “15 Temmuz, Bir İç Parçalanma...
15 Temmuz Demokrasinin ve Milli İradenin Zaferidir 15 Temmuz Demokrasinin ve Milli İradenin Zaferidir
Yukarı Çık

Türkiye’de Darbeler, Yerel Basın ve 15 Temmuz...
İnönü Üniversitesi Rektörlüğü tarafından “Türkiye’de Darbeler, Yerel Basın ve 15 Temmuz” konulu...

Haberi Oku