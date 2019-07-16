RAI 3’de Yayınlanmak Üzere Malatya Belgeseli Çekildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Roma Kültür ve Tanıtma Müşavirliğince desteklenen proje kapsamında, İtalyan devlet kanalı RAI 3’de yayımlamak üzere, ilimizin turistik değerlerinin tanıtımına yönelik çekimler yapıldı.

La IridiDigitali isimli yapım şirketi tarafından görevlendirilen NicolaMastronardi (sunucu ve program yazarı), CerimeleSalvatore (film yapımcısı ve drone pilotu), DaniloDiNucci (film yapımcısı ve yönetmen) ve NoemiMastronardi (yapım sekreteri), Kilimangiaro adıyla RAI 3’te yayınlaması planlanan belgeselin formatı gereği belirli noktalarda atlı çekimler yaptı.

9 Temmuz Salı günü Eski Malatya merkezinde çekimleri başlatan ekip, Karakaya Baraj Gölü kıyısıile civardaki kayısı bahçelerinde atlı çekim yaptı. Şehir merkezinde ise Yeni Cami, Bakırcılar Çarşısı ve Şire Pazarında çekimler yaptıktan sonra Arslantepe Höyüğü çevresinde atlı çekimleri sürdüren ve ardından arkeolojik alanı ziyaret ederek bilgi alan ekip, buradan Eski Malatya Ulu Camiye geçti. Ulu Cami çevresini atla gezerek çekimleri tamamlayan film ekibi, camiyi de ziyaret ederek bilgi aldı ve çekim yaptı.

10 Temmuz Salı günü Akçadağ SultansuyuHarası’na giden ekip, İşletme Müdürü Ahmet Karakeçe’yi ziyaret etti. Müdür Karakeçe, ekibe Sultansuyu Tarım İşletmesi hakkında bilgiler verdi.

Atlı çekimlerini burada sürdürüp tamamlayan ekip, Darende’ye hareket etti. Darende Günpınar Şelalesi, Somuncu Baba ve Tohma Kanyonu’nu ziyaret eden çekim ekibi Kaymakam Enver Hakan Zengince tarafından ağırlandı ve bilgilendirildi.

Ekip son olarak Akçadağ Levent Vadisine geçip yerden ve havadan çekimler yaptı ve günbatımını kayda aldı.

Daha önce Patagonya (Şili ve Arjantin) Bölgesi, İskoçya, Girit (Yunanistan) Adasında çekimler yapan, Kapadokya’da yapılıp yayımlanan programlarının İtalya’da En İyi Belgesel Ödülü aldığı beyan eden ekip, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin’de çekimlere devam edecek.

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman “Bakanlığımız Roma Kültür ve Tanıtma Müşavirliğince desteklenen çekimlere ekibimle birlikte iştirak ettik. Malatya’yı özellikle turistik yönleriyle tanıtmayı hedefleyen ekip, çekimlerden çok memnun kaldıklarını beyan etti. Çekimler, konsept gereği, araç kullanılmadan atlı veya yaya olarak yapıldı. Sunucu ve program yazarı NicolaMastronardi, Malatya’ya hayran kaldıklarını, tarihi ve doğal güzellik açısından çok zengin bir şehir olduğunu bizlere iletmiştir. Bu çekimin Malatya’nın tanıtımı için önemli bir fırsat olduğunu, İtalya’da yayınlandıktan sonra, yabancı turistlerin gelmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Programı destekleyen Bakanlığımıza, Sayın Valimiz Aydın Baruş’a, Darende Kaymakamı Sayın Enver Hakan Zengince’ye, Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık’a, Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Sayın Ahmet Karakeçe’ye, misafirimizi ağırlayan Malatyalı esnaflarımıza, basın mensuplarımıza, kurum ve kuruluşlara ve çekimlere iştirak eden personelimize teşekkür ediyorum.” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)