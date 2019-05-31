Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri

Bayram tatili süresince toplam 101 bin 223 trafik ekibi / timi ve 184 bin 825 trafik personeli görevli bulunacak. Trafik tedbirlerinin yerinde denetlenmesi ve yaşanabilecek sıkıntılara anında müdahale edilebilmesi amacıyla Bakanımız Sn. Süleyman Soylu başta olmak üzere, bakan yardımcıları ve bakanlık bürokratları da sahada olacak. Özellikle kazaların yoğun olduğu bölgelerde Bayram tatili süresince 66 müfettiş görev yapacak. Havadan denetimlere ağırlık verilecek, otobüslerde sivil ekiplerin yolcu gibi denetimlerine devam edilecek. Bu bayram toplam 1.520 yolcu otobüsü , sivil ekipler tarafından habersiz olarak denetlenecek. Ayrıca Ramazan Bayramı’nda trafik ekipleri aileleriyle seyahat eden çocuklara Trafik Karnesi dağıtacak. Çocuklar, anne ve babalarının sürüşlerini bu karnelere değerlendirecek ve bunlar sosyal medyadan paylaşılacak. En çok beğeni alan ilk 100 karne sahibi çocuk bisiklet ile ödüllendirilecek.



Bakanlık 81 İl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlıkları'na gönderdiği Trafik Tedbirleri konulu talimat ile 31 Mayıs – 10 Haziran 2019 tarihlerini kapsayan 11 günde karayollarında alınacak güvenlik önlemlerini tek tek sıraladı. Bakanlığın illere gönderdiği trafik tedbirleri talimatında Ramazan Bayramı dolayısıyla alınacak önlemler şu şekilde:

Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Başta Olmak Üzere Bakan Yardımcılarımız Ve Bakanlık Bürokratlarımız da Sahada Olacak



Trafik tedbirlerinin yerinde denetlenmesi ve yaşanabilecek sıkıntılara anında müdahale edilebilmesi amacıyla; Bakanımız Sn. Süleyman Soylu başta olmak üzere Bakan Yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, tüm vali ve kaymakamlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları, Jandarma Genel Komutanlığı Komutan Yardımcıları ve Daire Başkanları, il/ilçe emniyet/jandarma müdür ve komutanları sahada olacak. Özellikle kazaların yoğunlaştığı kaza kara noktalarında ve güzergâhlarda alınan trafik tedbirleri uygulamasının yanı sıra ilave tedbir ihtiyacı olup olmadığının tespiti ve denetimi için bayram tatili boyunca;

36 Polis Başmüfettişi,

21 Jandarma Başmüfettiş / Müfettişi,

9 Jandarma Denetleme üyesi olmak üzere 66 müfettiş görevlendirildi.

Planlanan 11 günlük süre içerisinde günlük ortalama; Emniyet ve Jandarma'dan 9 bin 202 trafik ekibi / timi, 16 bin 802 trafik personeli sahada görev alacak. Bayram tatili süresince toplam 101 bin 223 trafik ekibi / timi ve 184 bin 825 trafik personeli görevli olacak. Trafik ekiplerinin karayolu güzergâhlarında tepe lambaları daima açık olacak şekilde görünürlükleri ön plana çıkarılacak. Sürücüler üzerinde Algılanan Yakalanma Riski Duygusu sürekli canlı tutulacak.

Kazaların Yoğun Olduğu 20 Güzergahta Her 10 Km’de Bir Ekip Görevlendirilecek

Son 3 yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olduğu tespit edilen 18 ildeki 20 güzergâhta her 10 km’de bir ekip görevlendirilecek. Ayrıca Emniyet ve Jandarma merkez birimlerinden toplam 52 personelden oluşan 18 ekip belirlenen güzergâhlardaki trafik ekip ve personelini denetleyecek.

Havadan Yoğun Denetim Yapılacak

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bu bayramda havadan denetimlere ağırlık verilecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Diyarbakır başta olmak üzere 25 ilde 126 saat helikopter ile denetim yapılacak. Ayrıca 71 ilimizde bin 565 saat drone ile denetim yapılacak.

Otobüslerde Sivil Ekipler Yolcu Gibi Denetim Yapacak

Bayram süresince toplam 1520 yolcu otobüsü, yolcu olarak binecek sivil ekiplerce habersiz olarak denetlenecek. Terminallerde ve ara istasyonlarda şehirlerarası otobüs denetimleri artırılacak. Terminallerde izin verilen yerler dışında şehirlerarası otobüslerin kalkışlarına ve korsan taşımacılığa izin verilmeyecek. Sefere çıkan bütün otobüsler denetlenecek, şoförlerin kural ihlali yapmamaları, sürücü ve yolcuları seyahat süresince emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirilerek bu hususa ilişkin kontrollere özel önem verilecek.

Uykusuzluk Ve Yorgunluğa Bağlı Dikkat Kaybının Oluştuğu Saatlerde Şoförlerin Dinlendirilmesi Sağlanacak

Şehirlerarası yolcu otobüsleri ile 30 Mayıs - 11 Haziran 2019 tarihleri arasında tarifeli yolcu taşımalarına izin verilen B2/D2 yetki belgeli TUR araçlarının; SRC belgeleri, taşıma sözleşmeleri, yedek şoför, takograf (hız, çalışma / dinlenme süreleri), cihaza takılı sürücü belgesi / kartının aracı kullanan kişiye ait olup olmadığı titizlikle incelenecek. Otobüslerin karışmış olduğu kazalar da dikkate alınarak özellikle 02.00 - 08.00 ve uykusuzluk / yorgunluğa bağlı dikkat kaybının oluştuğu 05.00 - 07.00 saatleri arasında şoförlerin araç dışına davet edilmesi, gerekli kontrolleri ve dinlenmeleri sağlanacak. Özel İzin / Özel Yük Taşıma İzin Belgesi kapsamındaki araçların 01 - 09 Haziran 2019 tarihleri arasında trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecek.

Yüz Yüze İletişim Kurulacak, Ortalama Hız Denetimlerine Devam Edilecek

Denetimlerde, çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda araç sürücüleri durdurularak Yüz Yüze İletişim kurulacak ve uzun yoldan gelen sürücülerin dinlendirilmeleri sağlanacak. Radar denetimleri; hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı güzergâhlarda, mümkün olduğunca yüz yüze temas yolu ile yapılacak. Toplam uzunluğu 2 bin 155 km olan tüm otoyollarda Ortalama Hız denetimi yapılmaya devam edilecek.

Trafik Kazaları Ve Yol Durumu Merkezden Anlık Takip Edilecek

Şehir merkezlerinde, halkın yoğun olacağı AVM ve mezarlıklarda trafik tedbirleri artırılacak. Merkezdeki Trafik Kaza Danışma Birimi tarafından ülke genelindeki yol durumu ve kazalar anlık olarak takip edilecek ve anında müdahale sağlanacak.

Çocuklar Ebeveynlerine Trafik Karnesi Verecek

Bakanlık bu Ramazan Bayramı’nda da Kımızı Düdük kampanyasına devam edecek. Jandarma ve emniyet trafik personeli çocuklara kırmızı düdükle birlikte bir de çocuklara Trafik Karnesi dağıtacak. Çocuklar bu karnelere, araç kullanan anne ve babalarını trafikte uydukları ya da uymadıkları kurallar konusunda değerlendirme yapacak, notlar verecek. Çocuklar tarafından doldurulacak olan bu karneler 20 Haziran 2019 tarihine kadar #trafikkarnem hashtagi ve TrafikEgm twitter adresi ile paylaşılacak. Karneler arasından en çok beğeni alan ilk yüz paylaşım sahibi öğrenci bisiklet ile ödüllendirilecek. Ayrıca öğrenciler karneleri http://www.trafik.gov.tr adresinden de temin edebilecek.

Kazaların Yoğun Yaşandığı 50 Nokta Öncesinde Vatandaşlar Navigasyon Ekranlarında Uyarılacak

Ülke genelinde ana güzergâh noktalarında 2018 yılı içerisinde meydana gelen kazaların yoğunlaştığı 50 nokta, Yandex Navigasyon sistemi üzerinden kaza bölgesine gelmeden önce sürücüleri uyaracak şekilde “Dikkat kaza riski! Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” mesajının navigasyon ekranından uyarılacak.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)