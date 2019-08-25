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25 Ağustos 2019 Pazar 13:07

Rektör Karabulut; “1071’deki kararlılık ve duruş, milletimizin 2071 hedefi içinde bugün aynı”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Malazgirt Zaferinin 948. Yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesaj da; “1071’de sergilenen kararlılık ve duruş; aziz milletimizin 2071 hedefi içinde bugün aynıdır.” dedi.

Rektör Karabulut; '1071'deki kararlılık ve duruş, milletimizin 2071 hedefi içinde bugün aynı”
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Rektör Prof. Dr. Karabulut Malazgirt Zaferinin 948. Yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesaj şu şekilde: “Anadolu’nun, milletimizin anavatanı haline gelmesine vesile olan Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümünü aynı inanç, büyük coşku ve özveri ile kutluyoruz.

1071’de sergilenen kararlılık ve duruş; aziz milletimizin 2071 hedefi içinde bugün aynıdır.

Dışta ve içte, vatanımızı bölmeye, parçalamaya yönelik her adım; milletimizin ‘Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet’ anlayışı karşısında her zaman yok olmaya mahkumdur.

Malazgirt Zaferi’nin yıldönümünde, büyük komutan Sultan Alparslan’ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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