Rektör Karabulut, “19 Mayıs, Türk milletinin kurtuluş müjdesidir”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, “19 Mayıs 1919; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş, Türk milletinin kurtuluş müjdesidir.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut mesajında şu ifadeleri kaydetti:

“19 Mayıs 1919; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş, Türk milletinin kurtuluş müjdesidir. Bu nedenle Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan istiklal meşalesinin 100. yılını aynı mücadele ve aynı bağımsızlık duyguları içinde coşku ile kutluyoruz.

En zor şartlarda bağımsızlık ve özgürlük inancının bayraklaşarak Anadolu’nun her köşesinde dalga dalga yayılmasıdır 19 Mayıs 1919 tarihi.

19 Mayıs; ülkeye ve millete yönelmiş tehditlere, saldırılara, işgal girişimlerine ve emperyalizme başkaldırının adıdır.

Böylesine önemli bir tarihin gençlik bayramı olarak kutlanması ayrıca büyük önem taşıyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi; 19 Mayıs düşüncesi ışığında, her şartta ve imkanda ülkesine, milletine ve bayrağına karşı sevdalı olan, bilgiyi önemseyen ve araştıran, düşünceyi değerli kılan, demokratik değerleri özümsemiş, üreten, yarınları planlayan, ülkenin, milletin ve dünyanın sorunlarına duyarlı olan, tarihini ve öz değerlerini bilen, yaşayan ve yaşatan bir gençlik yetiştirmeyi kendisine görev edinmiştir.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gönülden kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)