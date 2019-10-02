Rektör Karabulut, “Anadolu’nun bin yıllık geleneksel tıbbını bilimsel olarak ayağa kaldırmalıyız”

“BESİN DESTEK ÜRÜNÜ PAZARI BÜYÜYOR, GETAT’A İHTİYAÇ VAR”

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen NATURAL 2019 Kongresinin açılışında konuşan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Hem dünyada, hem de Türkiye’de besin destek ürünü pazarı büyümeye devam ederken, tüketime yönelik talep ve ilgi de o derece artmaktadır. Bundan dolayı da yerli ve uluslararası üreticiler Türkiye pazarına sürekli besin destek ürünlerini sunmaktadır. Aynı durum diğer ülkeler içinde geçerlidir. Muazzam bir tüketim pazarı var. İşte Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp burada araya girmek zorunda. Bitkisel ürün ve ekstrelerin üretimi ve bilinirliği için, kullanım oranlarının tayini ve tüketimi için Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıpa olan ihtiyaç büyük önem arz ediyor. Bugün Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, dünyanın en büyük 10 ekonomisine sahip ülkelerde çok ileri seviyi de kullanılmakta ve desteklenmektedir. Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri, Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin destek ve himayelerinde Türkiye’de bilimsel ve akademik anlamda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında önemli gelişmeler yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı, Ekim 2014’de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğini çıkardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın destek ve katkıları ile kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin hedef ve vizyonunu milletimizin ve devletimizin 2023, 2051 ve 2071 paralelinde ortaya koyduk. Anadolu’nun yeni filizlenen 1 yıllık üniversitesi olarak Anadolu’nun bin yıllık geleneksel tıbbını bilimsel olarak ayağa kıldırmak ve insanlığın hizmetine sunmak için Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’mizi kurduk. Hem ülkemizin, hem de coğrafyamızın Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp konusunda, eğitim, uygulama, araştırma merkezi olmayı hedefliyoruz. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’mizi kurmakla kalmadık, Apiterapi için Arıcılık Araştırma Merkezimizi, Hippoterapi uygulamaları için Atçılık ve Atlı Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezimizi, başta acı kayısı çekirdeği olmak üzere Kayısı ve Ürün Geliştirme Uygulama Araştırma Merkezi’mizi de kurduk. “ ifadelerini kaydetti.

-“ALTERNATİFİ DEĞİL, DESTEKLEYİCİSİ”

Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, Çağdaş tıbbın alternatifi değildir. Modern tıp uygulamalarında çok önemli gelişmelere rağmen bugün halen çaresi bulunamamış ve adı konulamamış hastalıklarda mevcuttur. Teknolojinin ve modern eğitimle donanımlı tıp uzmanlarına rağmen, tedavi yöntemlerinin cevap veremediği hastalıklar da bulunmaktadır. Tıbbın alternatifi olmaz, ama tedavi yöntemlerinin alternatifi her zaman olabilir. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, günümüz modern tıbbın yanında destekleyicidir.” şeklinde konuştu.

-KAYISI EKSTRESİNİN ÜRETMİ İZNİ ALINDI, KENEVİR EKİMİ YAPILDI

Acı kayısı çekirdeğinin kanseri önleyici ve uzun dönemde tedavi edici etkilerinin olduğuna dair yürütmüş olduğu çalışmalar sonrasında ilk ürün olan Probiyotik Katkılı Kayısı Ekstresi için Tarım ve Orkan Bakanlığından üretim izninin alınmış olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kenevir bitkisinin ekiminin yaygınlaştırılacağını kamuoyu ile paylaşmalarının ardından Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak Ziraat Fakültesi bünyemizde kenevir ekimini gerçekleştirdik. Kenevirin özellikle tıp ve sağlık açısından incelenmesine yönelik araştırmalarımız olacak. “

“KANSER İLACI ARAŞTIRMA LABORATUVARINI KURMAYA TALİBİZ”

Kanser ilacı araştırma laboratuvarını kurmaya talipli olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, şöyle konuştu; “Bitkisel ekstreler konusunda bir konuya dikkat çekmek istiyorum; Bitkilerin; Halkın sağlığı üzerine faydaları, potansiyel risklerinin bilimsel olarak araştırılarak ortaya konması modern dünyanın bir gerekliliğidir. Türkiye’ye söylenen şu; ‘siz ürünü yetiştirin, emek harcayın, bize ham madde olarak verin, biz onu geliştirir size 10 katı fiyata geri satırız.’ Ama Türkiye’de aynı üründen Avrupa’nın üretmiş olduğu ürünün 10 katı kaliteli ürün elde edildi mi en büyük sıkıntıyı ise içerden çekiyoruz. Türkiye’de bir bilim insanı patentini almış olduğu ürünü gidip Avrupa’da üretti mi sıkıntı olmuyor, ama aynı ürünü Türkiye’de üretmeye kalktığınızda ovalar dağ olarak karşınıza diziliyor. Bunun iki önemli nedeni var; Birisi kültürel anlayış, Avrupa’dan yapılanın ülkesinde yapılamayacağına inanan bir kültürel yapı. Bu kültürel yapının maalesef bürokraside ve akademik dünyasında da yaygın olması gerçekten düşündürücü ve üzüntü vericidir. İkincisi ise Avrupa’nın ve dünyanın akredite olarak kabul edebileceği, özellikle de kanser ilaçları konusunda laboratuvarların henüz kurulmamış olmasıdır. Bu çok büyük bir eksiklik. Bu Laboratuvarlar kurulmadığı sürece, yaygınlaştırılmadığı sürece Anadolu Tıbbını dünyaya açamayız. Mutlaka bütün bölgelerde bu akredite laboratuvarlar kurulmalı ve buna yönelik bilim insanı yetiştirilmesi milli bir politika olarak ele alınmalı. Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak bu laboratuvarlardan birisini kurmaya talibiz.”

5. Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme, Sağlıklı Yaşam ve Spor Kongresinin (NATURAL 2019) açılış törenine YÖK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin eşi Dr. Öğretim Üyesi Ahu Pakdemirli, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Gazi üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Nevzat Artık, Balkan Spor Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Erdal Zorba, Kongrenin genel koordinatörü ve Doğal beslenme ve Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Rüştü Karaman, Türkiye Beslenme ve Gıda Platformu Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacı, Prof. Dr. Ayşe Baysal Beslenme Eğitimi ve Araştırma Vakfı Başkanı Selahattin Dönmez, Dünya Apiterapi Federasyonu Başkanı Dr. Timuçin Atayoğlu ve Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri İlknur Menlik ile birlikte kalabalık bir topluluk katıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)