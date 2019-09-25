Rektör Karabulut, “Arapgir üzümünün kanseri önleme etkisi diğer üzümlere göre 10 kat fazla”

Bağbozumuna katılan Rektör Prof Dr. Karabulut, “Arapgir pekmezi ile diğer illerin üzüm pekmezlerini kıyaslamıştık, hangi açıdan respiratör açıdan. Respiratör açısından inanın bir nevi Arapgir üzümünde bulunan respiratör miktarı olarak neredeyse 7-10 kat yükseklikte diğer illerin üzümlerine göre.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, beraberinde Rektör Yardımcıları, fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürleri, daire başkanları ile birlikte Arapgir Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret etti.

Arapgir Meslek Yüksekokulu’nun akademik ve idari personeli ile birlikte öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Karabulut, sorun ve talepleri dinledi. Rektör Karabulut, özellikle öğrencilerin ulaşım konusundaki sıkıntılarının çözümünün takipçisi olacağını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, üniversite senatosunun 17. toplantısını ise Arapgir Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, Arguvan Kaymakamı ve Arapgir Kaymakam Vekili Abdullah Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Çömertoğlu, Emniyet ve Jandarma yetkilileri, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri ile birlikte Arapgir Mselek Yüksekokulu’nun sorun ve çözümlerine ilişkin istişare toplantısı yaptı.

-Bağbozumu etkinliği

Arapgir meslek Yüksekokulu’nun yerleşkesinde bulunan Köhnü Üzümü Bağında Bağbozumu etkinliği yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Karabulut ve ilçe protokolü tarafından bağ bozumu yapıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Öğrencilerimizin yanında olduğumuzu ve aynı zamanda da yapılacak bundan sonraki faaliyetlerde de çok yakın olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Çünkü burası bizim en çok bölümü olan Meslek Yüksekokulumuz ve en fazla öğrencisi bulunan toplamda bin 500 öğrencisi olan okulumuz. Üzümlerimiz ile ilgili 2011-2012 yıllarında bir tez çalışması başlatmıştık, o da uluslararası yayın oldu. Arapgir pekmezi ile diğer illerin üzüm pekmezlerini kıyaslamıştık, hangi açıdan respiratör açıdan. Respiratör açısından inanın bir nevi Arapgir üzümünde bulunan respiratör miktarı olarak neredeyse 7-10 kat yükseklikte diğer illerin üzümlerine göre. Respiratör, yani, antioksidan özellikle karaciğer hasarına ve diğer kalp hastalıkları ile ilgili. Benim bununla ilgili onlarca yayınlanmış araştırmam var. Bunlar bir nevi doğadan gelen sağlık, yani bu doğanın içerisinde bildiğiniz bir işin sağlık boyutuyla baktığımızda da bir enerji kaynağı. Arapgir de yetişen Reyhan bitkisi ile ilgili olarak Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin de ortak olduğu projelerle Meslek Yüksekokulu’muzla burada olduğumuzu çalışmalara devam edeceğiz. Türkiye ve uluslararası çapta kendini gösteren öğrencilerimiz olsun istiyorum” şeklide konuştu.

-Belediye Başkanından Rektör Karabulut’a teşekkür

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut’a Arapgir ilçesine katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, yerel endemik bitkilerin kullanımı için akademik desteğin önemli olduğuna vurgu yaparak, “Burada Üniversiteyi yanımızda görmekten çok mutlu oluyoruz. Çünkü bunların akademik bir alt yapıya ve çalışmaya dayanması gerekiyor tekrara düşmemek için. Türkiye’de Gıda Koteksi’nin ve Gıda Tüzüğü’nün her geçen gün farklı normlarla insanların geleneksel yöntemlerini sınırlandırdığı bir dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla burada araştırmaya ve raporlara çok ihtiyacımız var. Bunu da üniversitemiz gönüllülükle yapıyor. Ben Arapgir adına bu çalışmalarınızdan ve katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hasat dönemi bağımızı bozacağız ama birliğimizi bozmayacağız, birlik ve beraberliğimizi her yere ilan edeceğiz ve şifa olsun diye de buradan herkese ilan edeceğiz, iyi ki Arapgir’deyiz ve iyi ki Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin himayesindeyiz.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, beraberindeki üniversite heyeti, reyhanın ürüne dönüştürüldüğü tesislerde de incelemelerde bulundu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)