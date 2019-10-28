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28 Ekim 2019 Pazartesi 08:24

Rektör Karabulut, “Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıldönümünü onurla, gururla ve coşkuyla yürekten kutluyoruz”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 96. yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, “Türkiye Cumhuriyetini kuran milletimiz; bugün de aynı şuur ve bilinçle dimdik ayaktadır.” dedi.

Rektör Karabulut, 'Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıldönümünü onurla, gururla ve coşkuyla yürekten kutluyoruz”
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un Cumhuriyetimizin 96. Yıldönümü nedeniyle yayınladığı kutlama mesajı şu şekilde;

“Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıldönümünü onurla, gururla ve coşkuyla yürekten kutluyoruz.

29 Ekim 1923; milletimizin tarih sahnesindeki seçkin ve saygın yerini yeniden alışının ifadesidir.

Bağımsızlığından ödün vermeden bayrağına ve vatanına sahip çıkarak Türkiye Cumhuriyetini kuran milletimiz; bugün de aynı şuur ve bilinçle dimdik ayaktadır.

Kuruluşunun 96. yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyetimize ulaşmamız ve bugünlere gelinmesi kolay olmadı. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının bize emaneti olan Cumhuriyetimiz; her bir karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış bu vatan parçasında varoluşunu sürdürecektir.

En zor şartlarda, yokluklar ve imkansızlıklar içerisinde zaferler kazanarak Türkiye Cumhuriyetini kurmuş olan nesli yetiştiren milletimiz; bugünde Cumhuriyetimizi yaşatacak ve koruyacak nesilleri de yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam edecektir.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Cumhuriyetin kuruluş ideallerini sahiplenecek nesilleri bilimin ve ilmin ışığında geleceğe hazırlamanın çabası içinde olacaktır.

Türkiye Cumhuriyetimize yönelik planlı tehditler ve projeler dün olduğu gibi, bugün ve yarında kararlılığımız karşısında yok olmaya mahkumdur.

Aynı şanlı geçmişi birlikte yaşayanlar olarak ortak geleceği de birlikte paylaşacağız. Geleceğe daima güvenle bakacağız.

Cumhuriyetimizin 96. Kuruluş yıldönümünde bir kez daha Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, milli mücadele kahramanlarımızı, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyorum.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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