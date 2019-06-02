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02 Haziran 2019 Pazar 13:59

Rektör Karabulut, ''En büyük güvencemiz kardeşliğimizdir''

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Ramazan Bayramının kardeşlik duyguları içinde idrak edileceğini belirterek, “En büyük güvencemiz kardeşliğimizdir” dedi.

Rektör Karabulut, ''En büyük güvencemiz kardeşliğimizdir''
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Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun

Rektör Prof. Dr. Karabulut, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajı şu şekilde:

“Her zaman dostluk ve kardeşlik ikliminin geliştiği, yardımlaşma, dayanışma ve duygu birliğinin arttığı bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Ramazan Bayramını, gönül bağlarımızı, birlik ve berberliğimizi pekiştirerek kardeşlik duyguları içinde idrak edeceğiz. Çünkü en büyük güvencemiz kardeşliğimizdir.

Tüm akademik, idari personelimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte Yüce Milletimizin ve İslam Aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyor, dünyada barışa ve huzura, güzel ve aydınlık yarınlara vesile olmasını diliyorum.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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