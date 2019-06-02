Rektör Karabulut, ''En büyük güvencemiz kardeşliğimizdir''

Rektör Prof. Dr. Karabulut, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajı şu şekilde:

“Her zaman dostluk ve kardeşlik ikliminin geliştiği, yardımlaşma, dayanışma ve duygu birliğinin arttığı bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Ramazan Bayramını, gönül bağlarımızı, birlik ve berberliğimizi pekiştirerek kardeşlik duyguları içinde idrak edeceğiz. Çünkü en büyük güvencemiz kardeşliğimizdir.

Tüm akademik, idari personelimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte Yüce Milletimizin ve İslam Aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyor, dünyada barışa ve huzura, güzel ve aydınlık yarınlara vesile olmasını diliyorum.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)