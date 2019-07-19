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19 Temmuz 2019 Cuma 22:27

Rektör Karabulut, “Kıbrıslı kardeşlerimizle aynı coşkuyu yaşıyoruz”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Kıbrıs Barış Harekâtının 45. Yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, “Türkiye; 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türk Halkı’nın varolma mücadelesini desteklemiş, tarihsel hak ve sorumluluklarını yerine getirmiş, getirmeye de devam edecektir” dedi.

Rektör Karabulut, 'Kıbrıslı kardeşlerimizle aynı coşkuyu yaşıyoruz”
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Rektör Prof. Dr. Karabulut, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 45. Yıldönümünü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Günü nedeniyle yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 45. yıldönümünü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Günü”nü yürekten tebrik ediyor, Kıbrıslı kardeşlerimizle aynı coşkuyu yaşıyoruz.

Türkiye; 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türk Halkı’nın varolma mücadelesini desteklemiş, tarihsel hak ve sorumluluklarını yerine getirmiş, getirmeye de devam edecektir. Bugün Akdeniz’de yaşanan ve devletimizin de kararlı adımlar atmış olduğu enerjideki stratejik gelişmeler Türkiye’nin 45 yıl önce ne kadar doğru ve isabetli bir harekâtı gerçekleştirdiğini bir kez daha göstermektedir.

Milli davamız Kıbrıs Barış Harekâtında canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyorum.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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