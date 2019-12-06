Rektör Karabulut, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi yerel kalmayacak, uluslararası olacak”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi İletişim ve Haberleşme Topluluğu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlemiş olduğu 'Hayat Birlikte Güzel' isimli etkinlik Battalgazi Yerleşkesindeki Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte İstiklal Marşı, İletişim ve Haberleşme Topluluğu tarafından İşaret Dili ile çevrilirken, Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince ise müzik dinletisi yapıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Geçen yıl ‘Farklılıkların farkındayız, ya siz’ adlı etkinliğimizi düzenlemiştik. Bu yıl Hayat Birlikte Güzel, diyoruz. Her yıl farklı bir tema ve farklı bir konuyu işliyoruz. Eğitimin engelliler için bir hak olduğu yaklaşımı içinde; Malatya Turgut Özal Üniversitesi, engelli bireylerin eğitim, araştırma, sosyal ve kültürel yaşama katılımı konusunda ‘Engelsiz Eğitimi’ ve ‘Engelsiz Üniversite’ olmayı hedeflemektedir. Engellilerin sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almak insanlık görevimiz Her zaman farkındalıkların farkında olan bir üniversiteyiz. Bu nedenle; engelliliği bir rehabilitasyon sorunu olarak değil; bir insan hakkı olarak kabul ediyoruz” ifadelerini kaydetti.

-Battalgazi Yerleşkesine Öğrenci Yaşam Merkezi kuruluyor

Prof. Dr. Karabulut, “Tüm öğretim üyelerimizin, öğrencilerimizin de içinde olduğu şuanda bulunduğumuz Battalgazi Yerleşkemiz de süreç içerisinde bir Yaşam Merkezi kurulacak. Battalgazi Yerleşkemizde şuanda Hippoterapi Merkezimiz bulunuyor. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk ve Bilal Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız İhsan Selim Baydaş’ı misafir ettiğimizde öğretim üyelerimiz çok güzel bir proje takdiminde bulundular. O projemiz desteklendi. Yakında hem Atçılık ve Hippoterapi Merkezi yeni hali ile, hem de Öğrencilerin Yaşam Merkezi projesi hayata geçiyor. Hippoterapi Merkezimiz engelli vatandaşlarımız ve aileleri için bir yaşam merkezi olacak” dedi.

-“Tarih bu üniversitenin kuruluşunu yazacak”

Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Tarih Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin kuruluş sürecini yazacak. Çünkü bir kadın rektör ve çok yakın çalışma arkadaşları ve bizleri hiç yalnız bırakmayan ve bırakmayacak olan Malatyalılar ile Malatya’nı kendi tırnakları ile oluşturduğu, ismi ile gurur duyduğumuz Malatya Turgut Özal Üniversitesinin kuruluşunu tarih yazacak. Çünkü biz farklılıkların farkındayız. Hem bilimsel çalışmalarla, hem sosyal etkinliklerimizle bizlerin yerinde olacağı bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Gecen hafta Rusya’daydık. Orada Malatya kayısısının projelerini ve üretimi ile ilgili konuları anlattık. İnşallah gelecekte bununla ilgili güzel projeleri anlatan bir etkinlik yapacağız. Şunu söylüyorum; Malatya Turgut Özal Üniversitesi yerel kalmayacak, küçük bir yerde sıkışmayacak, şehir üniversitesi olacak ve uluslararası bir üniversite olacak. İsmine yakışan bir üniversite olacak. “

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Nurettin Konar’da, “İnsanlık tarihi ne zamandan varsa engellilik de o zamandan beri var. Şu anda yapılan çalışmalarla onlar için hazırlanan kanunlarla yönetmeliklerle yaşanabilir ve hayatlarını çok iyi hale getirmek için aldığımız kararlar, uygulamalar daha öncelerde yoktu.” diyerek yeni dön8emde engellilere yönelik olarak önemli çalışmaların hayata geçirildiğini kaydetti.

Engelsiz Malatya Turgut Özal Üniversitesi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Fahrettin Burak Demir ise, “Kampüs ve bütün binaların erişilebilirlik analizini çıkardık birim olarak. Bu kapsamda 2020-2021 eğitim dönemi içerisinde bütün eksikliklerimizi gidererek Engelsiz Üniversite için turuncu, mavi ve yeşil bayrakları almak için müracaat da bulunacağız. Aynı şekilde 2020-2021 eğitim dönemi içerisinde ‘Engelsiz Kütüphane’ çalışmamız şimdiden başlattık” dedi.

-15 Temmuz şiiri ağlattı

Etkinlikte İletişim ve Haberleşme Topluluğu tarafından Rektör Prof. Dr. Karabulut ve üniversite yöneticilerinin işaret dili ile konuşmalarının yer aldığı farkındalık videosu gösterimi yapıldı. İletişim ve Haberleşme Topluluğu üyeleri, Aşık Veysel’in ‘Uzun İnce bir Yoldayım’ eseri ile Barış Manço’nun ‘Anlıyorsun değil mi?” adlı eserini ise yine işaret dili ile sunumunu yaptılar.

İletişim ve Haberleşme Topluluğu’nca 15 Temmuz gecesinin kahramanlarından Şehit Ömer Halisdemir ile ilgili şiir işaret idili ile sunulurken salonda bulunanlar gözyaşlarını tutamadılar.

-“Engelli evlat Allah’ın bana bir emaneti. Bizim hayatımızda dram yok”

Etkinliğin “Kadın ve Aile” konulu söyleşisine katılan engelli annesi Banu Taş, “Bir dram bekleniyordu, ama kusura bakmasın kimse. Bizim hayatımızda dram yok, bizim hayatımızda sadece saf sevgi var. Gerçekten o sevgiyi o çocukların gözlerinde, size sevgiyle bakan o gözler, bu mutluluk anlatılamaz. Ben ailelere sadece şunu söylüyorum; biz güçlüyüz ve bu gücün farkındayız da, ben öyle olduğuna inanıyorum. Ben her zaman şükür ediyorum, bana bunu layık gören yaratana en azından bu emaneti bana veren yaratana her zaman şükür ettim ve elimden gelenin en iyisini yapmak, bu dünyada yapabileceğim tek şey.” dedi.

-“Biz yardım alan, siz yardım eden pozisyonundan çıkın, hayatı paylaşalım”

Görme Engelli Uzman Psikolog Aylin Aslan ise şunları söyledi, “Biz yardım alan pozisyonda olmak istemiyoruz, siz de bize yardım veren pozisyondan çıkarsanız eğer gerçekten paylaşmayı öğreneceğiz. Aramızda fark yok, sadece dediğim gibi birlikte yaşamaya cesaret etmek lazım, birlikte paylaşmaya cesaret etmek lazım. Aileler, iş yerleri, sokaktaki insanlar, vatandaşlar neyi nasıl yapabileceğimizi lütfen bize sorun, neyi nasıl yapmak istediğimizi lütfen bizden öğrenin. Ben bir bireyim ve neyi nasıl yapmak istediğimi gerçekten bana sorarak benimle öğrenebilirsiniz, bu yolu birlikte yürüyebiliriz.”

-Karaburun’un mesajı

Bu arada, programa annesini rahatsızlığı nedeniyle katılamayan 25. ve 26. Dönem Bursa Milletvekili, Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakan Danışmanı Bennur Karaburun etkinlik için gönderdiği mesajında, “Mışmışı, meyve bahçesi, coğrafi yapısı, kültürü ve çalışkan bireyleri ile gönlümüzde ayrı bir yeri olan güzel Malatyalılar ve Malatya’ya gönül vermiş farklı illerden gelen değerli kardeşlerim, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Rektörlüğümüzün hazırlamış olduğu bu anlamlı programda sizlerle bu salonda olmak için gün sayarken, canım annemin ansızın rahatsızlanıp yoğun bakıma kaldırılması beni derinden üzdü. Üniversitemizin ”Hayat Birlikte Güzel” söyleşi programına katılamayacağımı üzüntü ile bildirir, emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Sizleri Allah’a emanet ediyorum.” İfadelerini kaydetti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)