Rektör Karabulut “Milletimiz; ihanetleri ve hainlikleri hiçbir zaman unutmayacaktır”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut yayınladığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajında, “Milletimiz; ihanetleri, hiyanetleri, hainlikleri ve nankörlükleri hiçbir zaman unutmayacaktır, bu tür şebekeler bir daha benzer ihanet girişimlerinde bulunamayacak, bu topraklarda barınamayacaklardır.” dedi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayınladığı mesajı şu şekilde:

“15 Temmuz 2016; FETÖ ihanet şebekesi mensuplarının kendi milletine silah doğrultarak izzetsizliği ve onursuzluğu tercih ettikleri karanlık bir gündür. FETÖ, emperyalizmin kiralık katili olma onursuzluğu görevini üstlenerek milletimize sinsice saldırmıştır. Hainler; Türkiye ve İslam dünyası düşmanlarının övgüsünü kazanmak, onlarla aynı safta buluşmak, onlara hizmette yarışmak için ihaneti hayatlarına ölçü kabul etmiş ve emperyalizmin kiralık katili olma alçaklığını üstlenmiştir.

FETÖ, sadece vatanımıza, milletimizin istikbal ve istikrarına saldırmadı, aynı zamanda gönül coğrafyamıza da zarar verdi. Hain girişim; sadece siyasi bir yönetim değişikliğini hedefleyen darbe girişimi değildir, olay Türkiye’yi ve bölgenin tamamını emperyalizme teslim etme, Anadolu’yu bölme, Asya’yı istikrarsızlaştırma, Ortadoğu’yu yeniden cetvelle çizme ve Türk milletini esaret altına alma girişimidir.

15 Temmuz; aynı zamanda yüce milletimizin emperyalizme karşı verdiği şanlı mücadele sonucu kazandığı destansı bir zaferdir. Milletimiz; ihanetleri, hiyanetleri, hainlikleri ve nankörlükleri hiçbir zaman unutmayacaktır, bu tür şebekeler bir daha benzer ihanet girişimlerinde bulunamayacak, bu topraklarda barınamayacaklardır.

Şu gerçeği de mutlulukla ifade etmek gerekir; ihanetçilere, hainlere karşı dimdik duran, ölümüne bu vatanı, bayrağı ve ezanı savunan her kesimden yüce milletimizin mensupları da bir bütün olarak var olmuştur ve var olmaya devam etmektedir.

İhanet şebekesinin darbe girişimi sonrasında üniversitelerimize toplumumuzun her acıdan doğru bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi konusunda büyük görevler düştüğünün farkındayız. Bu konuda Malatya Turgut Özal Üniversitesi üzerine düşen akademik ve bilimsel görevleri her zaman yerine getirecektir. FETÖ ve benzeri terör örgütleri ile yapılanmalarına hiçbir zaman müsaade edilmeyecektir.

15 Temmuz Demokrasi Zaferinin kazanılmasında gözlerini kırpmadan seve seve ülke ve millet için canlarını fedan eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Ülkesini savunma adına, tanka, savaş uçaklarına, helikopterlere, yakın mesafede açılan silahlara karşı göğsünü siper eden ve dünyada böylesine bir tabloyu yaşatan başka bir örneği bulunmayan bu yüce milletimizin bir ferdi olmaktan gurur ve onur duyuyorum.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)