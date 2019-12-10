Rektör Karabulut, “Ülkemizi, memleketimizi ve yaşadığımız toprakları sevmeliyiz”

Şehit İbrahim Tanrıverdi Anadolu Lisesi'nin Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleşen sohbette konuşan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Sizlere önerim kitap okuyarak sakinleşin, telefonu bir kenarı atın. Bizim zamanımızda telefon yoktu. Babam beni, ankesörlü telefondan arıyordu. Yurtta ankesörlü telefon vardı, sıraya girerdik ve yaklaşık 1 saat sıra beklerdik ailemizle konuşabilmek için. Şaka gibi değil mi? Birlikte yaşamayı öğrendik yurtlarda, onların da o güzelliği var. O nedenle bugünlerin ve imkanların kıymetini bilin.” ifadelerini kaydetti.

Teknolojinin çok ileri bir seviyeye doğru gitmekte olduğunu belirten Prof. Dr. Karabulut, “Biz artık teknolojiyi kullanmakla kalmayıp teknolojiyle savaşıyoruz da. Bakın insan iş gücü dediğimiz yani sizlerin gelecekteki yapacakları meslekleri artık aletler yapmaya başladı. Bu sizce tehlike midir, yoksa güzel bir şey midir?” diyerek öğrencilerin geleceğe yönelik planlarını ve hedeflerini şimdiden belirlemesini istedi.

Öğrencilerden mutlaka yabancı dil öğrenmelerini de isteyen Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Bizim ana dilimiz Türkçe. Çok güzel bir dilimiz var. Yazıldığı gibi okunuyor, muhteşem bir şey bu. Dünyada böyle başka dil var mı bilmiyorum, yoktur. Ama diğer taraftan da İngilizceyi ve yabancı dili bir basamak üste çıkabilmek için öğrenmek durumundayız. Arkadaşlar, sevgili gençler anne babalarınızın emeği sizde çok büyük, onların sizde, bu ülkenin sizde emeği çok büyük, onları üzmeyin. Çok çalışmalıyız. Bir nevi yaptığımız ve attığımız her adım yarın, öbür gün neye yatırım yaptığımızın bir göstergesidir.” dedi.

Öğrencilere kısa bir egzersiz yaptıran Rektör Prof. Dr. Karabulut, öğrencilere yorulduklarını belirterek, “Çok şükür bu nefesi alabilme şansına sahibiz.” diyerek sağlıklı bireyler olmanın da bir şans olduğunu ve bunun için de şükredilmesi gerektiğini kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, şu şekilde konuştu; “Önemli olan nereden, nasıl mezun olduğumuz bir tarafa, sonuçta hedefinizin ne olduğudur. Ülkemizi, memleketimizi ve yaşadığımız toprakları sevmeliyiz. Bu vatan uğruna şehit olan bir kardeşimizi unutmamalıyız. Şehit İbrahim Tanrıverdi’nin ismini taşıyan bir okuldan mezun olacaksınız, onun hatırı için bile olsa derslerinize çok çalışın. Şehidimizde bu okuldan mezun olmuş. Yarın nerede ne olacağız, nefesimizi bu gün burada aldık, yarın ne yapacağız bilmiyoruz. O yüzden çok çalışmanız gerekiyor. Çok çalışmamız gerekiyor. Ülkemizin buna ihtiyacı var. Tarıma, ekime, tarım alanlarının geliştirilmesine, projeye, araştırma geliştirme çalışmalarına, üretime bunlara çok değer vermeniz gerekiyor. Eğer bunlarla ilgili projeleriniz hayalleriniz varsa öğretmenlerinizle paylaşın TÜBİTAK’ın ortaokul ve lise yarışmaları oluyor o yarışmalara girin. Malatya Turgut Özal Üniversitesi bu konuda her zaman sizlerin yanındadır. Sizleri üniversitemizde öğrencilerim olmaya bekliyorum. Hedefiniz ne olursa, hayalleriniz ne olursa olsun gerçekleştirebileceğiniz ölçüde şükür ederek, ‘Bana Allah bu kadarını nasip etti’ diyerek yola devam ederseniz hayatta aşamayacağınız engel yoktur.”

Söyleşinin sonunda Rektör Prof. Dr. Karabulut, öğrencilerden gelen sorulara yanıt verdi.

Söyleşiye Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Şehit İbrahim Tanrıverdi Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Gögen, bazı okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)