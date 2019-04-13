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13 Nisan 2019 Cumartesi 11:08

Rektör Karabulut, “Üniversitemizin ve Malatya’nın tanıtımını her alanda yapacağız”

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 11-12 Nisan tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin de paydaş olduğu İpekyolu Kariyer Fuarının kapanış programına katılan Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Hem üniversitemizin, hem de Malatya’mızın tanıtımını her alanda yapacağız.” dedi.

Rektör Karabulut, 'Üniversitemizin ve Malatya'nın tanıtımını her alanda yapacağız”
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Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Kültür Merkezi’nde yaklaşık 200 firmanın katıldığı ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile birlikte bölgedeki 10 üniversitenin ise paydaş olduğu İpekyolu Kariyer Fuarı kapanış töreni ile sona erdi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Ali Gür ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Niyazi Can ile birlikte stantları gizdiler. Rektör Prof. Dr. Karabulut, her iki üniversite rektörüne Malatya Kayısı hediye ederek, üniversite çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kapanış törenine katılan Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, beraberindeki heyet ile birlikte Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Ali Gür’ü ziyaret ettiler.

İpekyolu Kariyer Fuarı’nı himaye ederek bölge üniversitelerini bir araya getiren Cumhurbaşkanlığına ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisine teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Kariyer Fuarları özellikle yeni kurulan üniversiteler için önemli bir fırsat. İpekyolu Kariyer Fuarında hem üniversitemizin, hem de Malatya’mızın tanıtımını yaptık. İlk defa kariyer fuarında temsil edilen üniversitemize özellikle de bölge illerindeki Malatyalı hemşehrilerimizin sahiplenmesi bize ayrı bir gururu yaşattı. Üniversitemiz standı akademisyen ve öğrencilerin yoğun ilgisini gördü. Fuara katılan öğrenicilerimiz çok sayıda bilimsel toplantı ve sohbete katıldı. Standımızı Ziyaret eden vatandaşların 17 Nisan’da vefatının 26. yıl dönümünde anacağımız ve üniversitemizin adını taşıyan merhum Turgut Özal için dua okuması ve minnet duyguları ile anması ise ayrı bir güzellikti. Malatya Turgut Özal Üniversitesi proje ve çalışmalarıyla Malatya’mıza, bölgemize ve ülkemize artı değer katacaktır. Bu hedefle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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