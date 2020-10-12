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09 Kasım 2020 Pazartesi 15:09

Rektör Karabulut’tan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Karabulut'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Mesajı
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Rektör Prof. Dr. Karabulut’un 10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı şu şekilde:

“İstiklal mücadelemizin ve devletimizin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümünde rahmetle, minnetle anıyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işgalci ve sömürgeci batılı devletlere karşı verdiği istiklal mücadelesi ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda referans olarak aldığı tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ideali bugünde aynı inanç, azim ve kararlılıkla korunacak ve her şartta sahiplenilecektir.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi mensupları ve öğrencileri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimizin huzur, barış ve güven içinde geleceğe taşınması için üzerine düşün her türlü bilimsel ve akademik sorumlulukları yılmadan, yorulmadan yerine getirecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yılında bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Ruhu şad olsun.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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