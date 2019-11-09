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09 Kasım 2019 Cumartesi 12:37

Rektör Karabulut’tan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Karabulut'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Mesajı
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Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un mesajı şu şekilde:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 81. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.

Milletimiz için değerli bir asker, üstün nitelikleri olan bir kumandan, mümtaz bir devlet adamı, geçtiğimiz yüzyıla yön veren dünya liderlerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesinde ortaya koymuş olduğu fikirleri ve azmi aradan geçen yıllara rağmen geçerliliğini korumaya devam etmekte, bugünde vatanımıza yönelik saldırı ve işgal girişimleri karşısında milletimiz için birer meşale olarak yol göstermektedir.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi korumak ve her alanda daha da yücelmesini sağlamanın bilinci içindeyiz. Öğrencilerimiz; Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Cumhuriyeti kurarken hareket noktaları olan tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ideali ile yetişeceklerdir.

Bu vesile ile vefatının 81. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyoruz.”


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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