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29 Ekim 2019 Salı 18:04

Rektör Karabulut’tan şehit aileleri ve gazilere ziyaret

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Cumhuriyetimizin 96. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Malatya’daki şehit aileleri ve gazilerin dernek ve vakıflarını ziyaret ederek, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Rektör Karabulut'tan şehit aileleri ve gazilere ziyaret
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Rektör Prof. Dr. Karabulut, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız ile Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara ile yönetimlerini ziyaret etti.

Aynı zamanda Türkiye Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi de olan Rektör Prof. Dr. Karabulut, Cumhuriyet Bayramlarını tebrik ederek, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti, üniversite olarak çözümüne katkı sunabilecekleri sorun ve sıkıntıları olup olmadığını sordu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut, “Bugün Cumhuriyetimizin 96, kuruluş yıldönümünü gurur ve onurla kutluyoruz. Biliyoruz ki Cumhuriyetimiz yüzbinlerce şehit verilerek, yüzbinlerce gazimizin kanı akarak kuruldu. Cumhuriyetimiz yine bugün on binlerce şehit ve gazi verilerek yaşatılıyor, tehditler bertaraf ediliyor. O nedenle Cumhuriyet Bayramında 96. kuruluş yıldönümünün gururu ve onurunu şehit ailelerimiz ve gazilerimizle birlikte olarak yaşamak istedik. Cumhuriyetimiz, şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesinde ayakta. Üniversite olarak her zaman şehit ailelerimizin, şehit yakınlarımızın, gazilerimizin yanındayız.” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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