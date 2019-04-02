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02 Nisan 2019 Salı 10:06

Rektör Prof. Dr. Karabulut, ''Bilimsel destekli tarımsal üretimi önemsiyoruz''

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Türkiye ve Malatya’nın geleceği için bilimsel destekli tarımsal üretimi önemsiyoruz. Tarım kampüsümüzde yeni bina inşaatı yapılmayacak, sadece araştırmaya yönelik sera ve araştırma bahçeleri olacak” dedi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, ''Bilimsel destekli tarımsal üretimi önemsiyoruz''
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Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut,  Battalgazi Tarım Kampüsümüzdeki Ziraat Fakültesi ve Battalgazi Meslek Yüksekokulu’nun Üretim ve Yetiştirme Seralarında incelemelerde bulundu.

Üretimi yapılan bahçe ve süs bitkileri konusunda bilgi alan Rektör Prof. Dr. Karabulut, ülkenin ve bölgenin ihtiyaç duyduğu, özellikle de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp’da kullanılan bitkilerin yetiştirilmesi ve üretilmesine ağırlık verilmesi talimatında bulundu.

Battalgazi Tarım kampüsünün organik tarım,  çiftçi eğitimi, üretim ve araştırma seraları ile örnek bahçeleri ile Türkiye’de bilimsel destekli tarımsal araştırma merkezlerinden birisi olmasını hedeflediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut,  şöyle dedi;  “Türkiye ve Malatya’nın geleceği için bilimsel destekli tarımsal üretimi önemsiyoruz. Tarım kampüsümüzde yeni bina inşaatı yapılmayacak,  sadece araştırmaya yönelik sera ve araştırma bahçeleri olacak.  Yüzde yüz tarım arazisi olan Tarım Kampüsümüze inşaat ve bina yapma taraftarı değiliz.  Mevcut Battalgazi Kampüsümüzü aynen korumak istiyoruz, mevcut binalar sadece tadilat edilecek.  Üniversitemiz diğer teknik fakülte ve teknik akademik birimleri tarım arazisi özelliği olmayan Yeşilyurt Beylerderesi Teknik Kampüsümüzde faaliyete geçecek. Ayrıca, Ziraat Fakültemizin geleceğe yönelik hedeflediği projeleri için yeni tarım arazileri arayışı içindeyiz. Örnek Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği kuracağız. Böylesi bir durumda mevcut tarım arazimizi fakülte binaları ile daraltamayız.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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