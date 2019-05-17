Rektör Prof. Dr. Karabulut, ''Ulusal ve uluslararası arenada marka üniversitesi olacağız''

Prof. Dr. Karabulut yayınladığı mesajında; “Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin 1. kuruluş yıldönümünü gururla kutluyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Nisan 2018 tarihinde verdiği müjde ve 18 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanan kuruluş kanunu ile Malatya Turgut Özal Üniversitesinin kuruluşu gerçekleşmiştir. 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal’ın adının memleketinde yaşatılması üzerine kurulmuş olan Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Battalgazi Tarım Yerleşkesinde, 5 fakülte, 1 yüksekokul, 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Akçadağ, Arapgir, Battalgazi, Hekimhan, Darende, Doğanşehir, Kale ve Hekimhan ilçelerindeki 8 Meslek Yüksekokulu’ndan oluşan akademik birimleri, yaklaşık 5 bin öğrencisi ve 122 akademisyen kadrosu ile 2018-2019 öğretim yılı başında eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır. Üniversitemiz; ilk 5 aylık süre içinde Kayısı ve Ürün Geliştirme Uygulama Araştırma Merkezi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi, Atçılık ve Atlı Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Arıcılık Araştırma Merkezi’nin kuruluşları tamamlamış bulunmaktadır. Uzaktan eğitim merkezi çalışmaları başlatılmış, ilk protokol Sağlık Bakanlığı ile imzalanmıştır. Uluslararası hedef kapsamında işbirliği anlaşması girişim ve süreçleri ise devam etmektedir. Üniversitemiz Senatosu, ilimizde 4 hastanenin bulunduğu sağlık kompleksi ile alt yapısı hazır olan Tıp Fakültesi’nin kuruluş kararını alarak, YÖK’e teklifte bulunmuştur. Tematik alanda da hizmet vermeyi amaçlayan Tıp Fakültesinin kuruluşu ülkemiz için bir model olacaktır.” ifadelerini kaydetti.

-“Malatya ve Turgut Özal adıyla gurur duyuyoruz”

Kurumsal varlıklarının temel nedenlerinden birinin ülkemiz ve milletimiz için hayati önem taşıyan, ancak zorlu ve riskli görünen projelerde yer almak olduğunu bildiren Rektör Prof. Dr. Karabulut mesajında şu ifadeleri kaydetti:

“Malatya Turgut Özal Üniversitesi, ulusal ve uluslararası arenada marka üniversitesi olma ideali ile Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp konusunda da Malatya’nın ülkemizin ve coğrafyamızın eğitim, araştırma ve uygulama ihtisas merkezi olmasını hedeflemektedir.

Üniversitemiz; çok yakın bir süreçte kendi tesislerinde başta kanser hücrelerini önlediğini bilimsel olarak kanıtladığımız Acı Kayısı Çekirdeği Ekstresi olmak üzere şimdilik yaklaşık 20 ürünümüzü de kendi tesislerimizde üretip piyasaya sunumunu gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

Kuruluş ve kurumsal çalışmalarımızı sürdürürken, diğer yandan bilimsel çalışmalarımızı da yürütüyoruz.

Hedefimiz; yüce milletimizin 2023 2053 ve 2071 hedef ve idealleridir. Kurumsal varlığımızın temel nedenlerinden biride ülkemiz ve milletimiz için hayati önem taşıyan, ancak zorlu ve riskli görünen projelerde yer almak, Ülkemizi arzu edilen hedeflere ulaştırmak ve yarınlarını inşa çabası içinde olmaktır.

Malatya adını ve Malatyalı büyük siyaset adamı Turgut Özal’ın ismini taşımaktan gurur duyan üniversitemiz; Malatya’nın sorunlarına yönelik olarak her zaman bilimsel ve akademik acıdan çözüm odaklı yaklaşım içinde olacaktır. Özellikle kayısının bilimsel açıdan farklı yönlerinin de olduğunu göstererek yeni bilgileri ulusal ve uluslararası alanda sunarak katma değerin yükseltilmesine yönelik çalışmalar önceliklerimiz olacaktır.

Üniversitemizin 1. Kuruluş yıldönümünde; üniversitemizin kuruluşunu gerçekleştiren ve her zaman destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve katkı sunan, emek veren herkese bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)