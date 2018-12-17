Rektör Prof. Dr. Karabulut’tan İTO’nun yarışmasında birinci olan öğrenciyle tebrik

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde öğrenim gören optisyenlik bölümü öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği “Türkiye Optisyenlik Meslek Yüksekokulları Arası Bilgi Yarışması”nda Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencisi Melike Koca birinci oldu.

İTO Gözlükçülük ve Saatçilik Meslek Komitesi’nin, Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği ile birlikte organize ettiği “Türkiye Optisyenlik Meslek Yüksekokulları Arası Bilgi Yarışması”nda optisyenlik bölümlerinde öğrenim gören 15 öğrenci katıldı. Yarışmada Malatya Turgut Özal Üniversitesi Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu öğrencisi Melike Koca birinci oldu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu öğrencisi Melike Koca ve okul idaresini makamında kabul ederek, tebrik etti. Rektör Prof. Dr. Karabulut, üniversite öğrencilerinin her zaman proje yarışmalarına ve proje geliştirme çalışmalarında yer almasını desteklediğini belirterek, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencileri mezun olurken, sahaya inerken ne yaptığını bilecek.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, öğrenci Melike Koca’yı başarısından dolmayı el işçiliği ile yapılmış çini tabak hediye ederek tebrik etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)