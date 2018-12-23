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23 Aralık 2018 Pazar 22:35

Sadi Ergül'ün Acı Günü

Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül'ün rahatsızlığından dolayı uzun süredir hastanede yoğun bakımda yatan annesi vefat etmiştir.

Sadi Ergül'ün Acı Günü
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Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül'ün rahatsızlığından dolayı uzun süredir hastanede yoğun bakımda yatan annesi Cemile Ergül bugün saat 22:00 civarında vefat etmiştir. Merhumeye Allahtan Rahmet, acılı ailesine başsağığı diliyoruz. Cenab-ı Allah sabırlar ihsan eylesin.

Birlik Vakfı Malatya Şubesinden yapılan açıklama;

"Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sayın Sadi ERGÜL beyefendinin Muhterem Vâlideleri Cemile ERGÜL bugün saat 22:00 civarında hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 24 Aralık 2018 Pazartesi öğle namazına müteakip şehir mezarlığında cenaze namazı kılınıp, Eski Malatya Karababa aile mezarlığına defnedilecektir. 

Taziye yeri: Beşkonaklar Arif Nihat Asya Sokak
Atatürk Ortaokulu arkası Ergül Apartmanı"



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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