Sadi Ergül'ün Acı Günü

Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül'ün rahatsızlığından dolayı uzun süredir hastanede yoğun bakımda yatan annesi Cemile Ergül bugün saat 22:00 civarında vefat etmiştir. Merhumeye Allahtan Rahmet, acılı ailesine başsağığı diliyoruz. Cenab-ı Allah sabırlar ihsan eylesin.
Birlik Vakfı Malatya Şubesinden yapılan açıklama;
"Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sayın Sadi ERGÜL beyefendinin Muhterem Vâlideleri Cemile ERGÜL bugün saat 22:00 civarında hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 24 Aralık 2018 Pazartesi öğle namazına müteakip şehir mezarlığında cenaze namazı kılınıp, Eski Malatya Karababa aile mezarlığına defnedilecektir.
Taziye yeri: Beşkonaklar Arif Nihat Asya Sokak
Atatürk Ortaokulu arkası Ergül Apartmanı"
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)