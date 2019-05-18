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18 Mayıs 2019 Cumartesi 12:04

Sadıkoğlu, ''19 Mayıs Ruhu, İlelebet Yaşayacaktır''

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 19 Mayıs 1919 günü Büyük Önder Atatürk tarafından Samsun’a atılan ilk adımın, bağımsızlığa, halkın egemenliğine ve bugünkü güçlü Türkiye Cumhuriyeti’ne ulaşılan yolda çok büyük anlam taşıdığını belirtti.

Sadıkoğlu, ''19 Mayıs Ruhu, İlelebet Yaşayacaktır''
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Sadıkoğlu, gençlere ve onların girişimci yönlerine çok güvendiklerini belirterek, "Türkiye’yi zenginleştirecek ve medeniyet yarışında zirveye ulaştıracak olan, gençlerimizin yüreğindeki girişimcilik ateşidir" dedi.

"19 Mayıs Ruhu, İlelebet Yaşayacaktır" diyen Sadıkoğlu, mesajında şunları kaydetti: "Büyük Önder Atatürk’ün Bandırma Vapuruyla Samsun’a çıktığı ve Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın ilk ateşini yaktığı Milli Mücadelemizin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 tarihinin üzerinden 100 yıl geçti. O günden sonra yaşanan büyük kurtuluş mücadelemiz, ardından kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı, toplumsal hayatımızdaki yenilikler, demokrasi mücadelemiz, tarımsal gelişimimiz, büyük sanayi hamlemiz ve bugün geldiğimiz nokta, dünya tarihine büyük bir destan olarak yazılmıştır.

Bu büyük destanı, Türkiye’nin inanılmaz başarı hikâyesini devam ettirecek olan dinamik, Gazi Mustafa Kemal’in de ifade ettiği gibi gençlerimizdir. Onların gözlerindeki ışık, içlerindeki araştırmacı, girişimci ruh bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyenin en ileri noktasına ulaştıracaktır. Türk iş dünyası olarak, bizlerden sonra gelecek genç nesillerin hayatın her alanında geçmiş başarıları daha üst basamaklara taşıyacaklarına olan inancımız sonsuzdur.

Yeter ki gençlerimize bu güveni hissettirelim ve onların önünü açalım. Kimsenin endişesi olmasın, gençlerimiz bizi aydınlık yarınlara taşıyacaktır. Gençlerimizin ve bütün milletimizin Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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