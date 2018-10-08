Sadıkoğlu’ndan ASRİAD’a ziyaret

Asrın İşadamları Derneği Malatya Şubesi, aylık olağan toplantılarında bu ay Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ağırladı.

ASRİAD Malatya Şube’sinin gerçekleştirdiği toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren Şube Başkanı Aziz Özel, iş adamları olarak Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile istişare içerisinde çalışarak hareket etmek istediklerini söyledi. Sadıkoğlu’nun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olmasının Malatya için bir avantaj olduğunu belirten Özel, “Malatya için hazırladığımız projeleri Sayın Sadıkoğlu’na sunup birlikte değerlendirmek ve üyelerimizin de sorularına yanıt bulmak istiyoruz. Katılımlarından dolayı Sadıkoğlu’na teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Davetten memnuniyetini dile getiren MTSO Başkanı Sadıkoğlu ise çalışmalar hakkında bilgiler vererek, Malatya’da daha aktif ve faydalı bir Ticaret ve Sanayi Odası olacaklarını belirtti. Kendisinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyeliğinin Malatya için bir avantaj olduğunu belirten Sadıkoğlu, oda olarak daha hızlı ve aktif olacaklarını dile getirdi.

Karşılıklı soru cevap ve anlatımla devam eden toplantıda ASRİAD Malatya Şubesi yönetim ve üyelerine, katma değeri yüksek olan ürünler üretip özellikle ihracata yönelik yatırım yapılması gerektiğinin önemi vurgulandı.

Yatırım teşviklerinden de bahsedilen toplantıda yapılacak yatırımlarda özellikle organize sanayi bölgelerinde Malatya’nın avantajı dile getirilerek 10 yıllık destek ve teşviklerden, katma değer vergileri, vergi indirimleri sigorta primleri, faiz desteği, yerli ve ithal makine ekipmanları alim desteği, bina inşaat yatırım desteği, sabit yatırımlar desteklerinden de bahsedildi.

Toplantı Özel’in MTSO Başkanı Sadıkoğlu’na Asr suresi yazılı tabloyu hediye etmesi ile sona erdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)