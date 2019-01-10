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10 Ocak 2019 Perşembe 19:35

Sağlıklı Beslenme Sağlıklı Bir Yaşam Sunar

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen bir programla sağlıklı gıda tüketimi ve sağlıklı beslenme konulu bir konferans verdi.

Sağlıklı Beslenme Sağlıklı Bir Yaşam Sunar
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Özal Köyünde düzenlenen programa Özal Köyü sakinleri ve konferanslarını vermek üzere Diyetisyen Mehdiye Betül Dirikolu katıldı.
Diyetisyen Mehdiye Betül Dirikolu, “Sağlığın temeli yeterli ve dengeli beslenmedir. Günlük hayatımızda, metabolizmamızın harcadığı enerjiye bağlı olarak almamız gereken bir kalori miktarı mevcuttur. Bunun için gerekli enerjiyi besinlerden alırız. Fakat gıda tüketiminde protein, yağ, karbonhidrat, mineral ve vitaminlerden ihtiyacımız kadar ve hepsinden uygun miktarlarda almalıyız” dedi.
Çocuklar üzerinde ebeveynlerin etkisinin olduğunu belirten Dirilkolu, anne babaların doğru beslenmesi, egzersiz yapması ve fastfood tüketmemeye gayret etmesi; çocuğa sağlıklı beslenme konusunda etkin bir örnek oluşturacaktır, ifadelerine yer verdi.
Dirikolu, “Diyette fazla miktarda toplam yağ, doymuş yağ, trans yağ ve kolesterol tüketimi; başta kalp ve damar hastalıkları, diyabet, obezite, kanser vb. hastalıklar olmak üzere beslenme ile ilintili bulaşıcı olmayan pek çok hastalığa neden olmaktadır” diyerek sağlıklı yaşam için stresten uzak durulması, düzenli spor yapılması ve 6-8 saat arası uyumanın önemli olduğuna değindi.
Program sonunda Dirikolu katılım sağlayan kadınların vücut kitle endeksini hesaplayarak önerilerde bulunurken, kadınlar yapılan programdan memnun kaldıklarını dile getirerek Mehdiye Betül Dirikolu’na sunumundan dolayı teşekkür ettiler.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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