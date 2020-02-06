Sakaryalılardan Duygu Dolu Mesajlar

Sakarya’dan sevgilerle. 99 depremini yaşamış biri olarak çok zor olduğunu biliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun… Yalnız değilsiniz. Burada kardeşleriniz var. Acınız acımız (Sakarya Camili / Seniha Şimşek).

Sakarya’dan sevgilerle. 99 depremini yaşamış biri olarak çok zor olduğunu biliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun… Yalnız değilsiniz. Burada kardeşleriniz var. Acınız acımız (Sakarya Camili / Seniha Şimşek).

Sakarya’dan sevgilerle. 99 depremini yaşamış biri olarak çok zor olduğunu biliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun… Yalnız değilsiniz. Burada kardeşleriniz var. Acınız acımız (Sakarya Camili / Seniha Şimşek).

Sizi en iyi 99 depremini yaşayanlar olarak biz anlarız. Sakarya halkı olarak her zaman yanınızdayız.

Sizi en iyi 99 depremini yaşayanlar olarak biz anlarız. Sakarya halkı olarak her zaman yanınızdayız.

Sizi en iyi 99 depremini yaşayanlar olarak biz anlarız. Sakarya halkı olarak her zaman yanınızdayız.