Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Şubat 2020 Perşembe 15:10

Sakaryalılardan Duygu Dolu Mesajlar

Elazığ’ın Sivrice İlçesi’nde yaşanan ve Malatya’da da hissedilen 6.8 şiddetindeki depremin etkilerini ortadan kaldırmak için tüm imkânlar seferber ediliyor.

Sakaryalılardan Duygu Dolu Mesajlar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Türkiye’nin her yerinden Elazığ ile Malatya’ya gönderilen yardımlar arasında en dikkat çekeni Sakarya’dan yapıldı.

Sakarya’dan gönderilen yardım paketlerinin arasında; kendilerinin de 1999 yılında depremi yaşadıklarını anımsatan ve “Sizi en iyi biz anlarız” içerikli duygu dolu destek mesajları çıktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilerek Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilen yardım paketleri, depremzedelere ulaştırıldı.

Gıda, giyim gibi çeşitli ihtiyaç maddelerinden oluşan paketlerden destek mesajları da çıktı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ekiplerinin yardımları teslim etmeden önce yaptıkları kontrollerde ortaya çıkan mesajların duygu dolu olduğu görüldü. Kimi bağışçıların telefon numaralarını da eklediği mesajların ortak teması “Yalnız Değilsiniz” vurgusu oldu.

Duygu dolu mesajlardan bazı bölümler:

  • Sakarya’dan sevgilerle. 99 depremini yaşamış biri olarak çok zor olduğunu biliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun… Yalnız değilsiniz. Burada kardeşleriniz var. Acınız acımız (Sakarya Camili / Seniha Şimşek).
  • Sizi en iyi 99 depremini yaşayanlar olarak biz anlarız. Sakarya halkı olarak her zaman yanınızdayız.
  • Ben iki çocuk annesiyim. Her haberde ‘ya biz olsaydık’ diye düşünüyorum. Hiçbir eşyayı giymediğim ya da fazlalık gördüğüm için koymadım. Hepsini kendi evladıma verir gibi hazırladım. Keşke elimden daha fazlası gelse… Allah’ıma emanet olun inşallah. (Cemile)
  • Sakaryalı Süleyman Ekrem: Geçmiş olsun, sizi biz anlarız.
  • 1999 yılında aynı acıyı biz de yaşadık. Allah sizleri korusun, yaralılarınıza acil şifalar versin, kaybettiklerimize rahmet eylesin. Adapazarı Sakarya’dan Elazığ ve Malatya’daki kardeşlerimize sevgiler.
  • Depremi en iyi yaşayanlar bilir. Allah yardımcınız olsun.
  • Çok geçmiş olsun. Her zaman yanınızdayız.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Baruş Yeşilyurt İlçe Muhtarlarıyla Deprem Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi Vali Baruş Yeşilyurt İlçe Muhtarlarıyla Deprem...
MTÜ’de Deprem konulu "Farkında mıyız?" paneli MTÜ’de Deprem konulu "Farkında mıyız?"...
Maliye Bakanı Albayrak Malatya’da Maliye Bakanı Albayrak Malatya’da
MTÜ, bitkisel üretim hastalıklarına karşı milli ilaç çalışmasını yürütecek MTÜ, bitkisel üretim hastalıklarına karşı milli...
Vali Baruş Muhtarlarla Deprem Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi Vali Baruş Muhtarlarla Deprem Bilgilendirme Toplantısı...
Gürkan, “Üzüntü Ve Kederi Ortadan Kaldırmak İçin Daima Malatyalıların Yanındayız” Gürkan, “Üzüntü Ve Kederi Ortadan Kaldırmak...
Malatya Valiliği Basın Açıklaması ( 04.02.2020) Malatya Valiliği Basın Açıklaması ( 04.02.2020)
Vali Baruş Merkez İlçelerine Bağlı Mahallelerde İncelemelerde Bulundu Vali Baruş Merkez İlçelerine Bağlı Mahallelerde...
İş adamlarından Başkan Gürkan’a geçmiş olsun ziyareti İş adamlarından Başkan Gürkan’a geçmiş olsun...
Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi
Tüfenkci, “MASKİ Başarılı Bir Sınav Verdi” Tüfenkci, “MASKİ Başarılı Bir Sınav Verdi”
Büyükşehir Karda Kapanan 132 Mahalle Yolunu Ulaşıma Açtı Büyükşehir Karda Kapanan 132 Mahalle Yolunu Ulaşıma...
Büyükşehir Ağır Hasarlı Yapıları Yıkıyor Büyükşehir Ağır Hasarlı Yapıları Yıkıyor
Malatya Türk Ocağı, Recep Alyamaç’ı konuk etti Malatya Türk Ocağı, Recep Alyamaç’ı konuk etti
Jandarma Kadın Astsubaylardan Kadın Dayanışması Jandarma Kadın Astsubaylardan Kadın Dayanışması
Yukarı Çık
banner687

Vali Baruş Yeşilyurt İlçe Muhtarlarıyla...
Vali Aydın Baruş, mağdur olan vatandaşlarımızın doğru bilgilere erişimini sağlamak amacıyla Kongre...

Haberi Oku