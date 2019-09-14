Samsun’dan Malatya’ya “ Biz Anadoluyuz” Gezisi

Malatya’nın tarihi ve kültürü ile ilgili bilgiler vererek konuşmasına başlayan Vali Baruş, “Devletimizin sağlamış olduğu imkânlar var. Bu imkânların kıymetini çok iyi bilin, bu imkânların kıymetini bilmenin iki ana yolu var. Birincisi derslerinize çok iyi çalışmak, çok okumak. Okumayan bilmez, başkalarının düşüncelerini öğrenmeyen ilerleyemez. Onun için kendi aranızda mutlaka okuduklarımızı değerlendirin, konuşun. Konuştukça aranızdaki kardeşliğin, samimiyetin arttığını göreceksiniz. Okumak, derslerinize iyi çalışmak iyi birer meslek sahibi olmak ve sevdiğiniz alanda, merakınızın olduğu alanda daima ilerlemeyi amaç edinmek gayeniz olmalı. İkincisi çok iyi bir insan olmalısınız, örnek birer kişilik olmalısınız. Sizi gösterdikleri zaman sizin kişiliğinizle gerçek bir vatan evladının, Türk gencinin nasıl olması gerektiğini görmeli herkes. Yani sizi ayırt eden bazı özellikleriniz olmalı. Çünkü ileride ülkemizin ihtiyaç duyacağı, ülkemizin geleceğini kuracak olan çok değerli fertler olacaksınız. Bunu hiçbir zaman unutmayın.

İnşallah Malatya'yı seversiniz. Çünkü Malatya insanı sıcaktır. Malatya tarihi bir şehir bu güzel şehir sizleri misafir etmekten çok memnun oldu ben de çok memnun oldum.” dedi.

Konuşmanın ardından öğrencilere kitap hediye eden Vali Baruş, misafir öğrencilerle fotoğraf çektirerek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)