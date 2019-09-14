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14 Eylül 2019 Cumartesi 16:53

Samsun’dan Malatya’ya “ Biz Anadoluyuz” Gezisi

Vali Aydın Baruş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde İçişleri Bakanlığınca başlatılan Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında Samsun’dan gelen 40 öğrenci ile bir araya geldi.

Samsun'dan Malatya'ya ' Biz Anadoluyuz” Gezisi
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Malatya’nın tarihi ve kültürü ile ilgili bilgiler vererek konuşmasına başlayan Vali Baruş, “Devletimizin sağlamış olduğu imkânlar var. Bu imkânların kıymetini çok iyi bilin, bu imkânların kıymetini bilmenin iki ana yolu var. Birincisi derslerinize çok iyi çalışmak, çok okumak. Okumayan bilmez, başkalarının düşüncelerini öğrenmeyen ilerleyemez. Onun için kendi aranızda mutlaka okuduklarımızı değerlendirin, konuşun. Konuştukça aranızdaki kardeşliğin, samimiyetin arttığını göreceksiniz. Okumak, derslerinize iyi çalışmak iyi birer meslek sahibi olmak ve sevdiğiniz alanda, merakınızın olduğu alanda daima ilerlemeyi amaç edinmek gayeniz olmalı. İkincisi çok iyi bir insan olmalısınız, örnek birer kişilik olmalısınız. Sizi gösterdikleri zaman sizin kişiliğinizle gerçek bir vatan evladının, Türk gencinin nasıl olması gerektiğini görmeli herkes. Yani sizi ayırt eden bazı özellikleriniz olmalı. Çünkü ileride ülkemizin ihtiyaç duyacağı, ülkemizin geleceğini kuracak olan çok değerli fertler olacaksınız. Bunu hiçbir zaman unutmayın.
İnşallah Malatya'yı seversiniz. Çünkü Malatya insanı sıcaktır. Malatya tarihi bir şehir bu güzel şehir sizleri misafir etmekten çok memnun oldu ben de çok memnun oldum.” dedi.
Konuşmanın ardından öğrencilere kitap hediye eden Vali Baruş, misafir öğrencilerle fotoğraf çektirerek eğitim hayatlarında başarılar diledi.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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