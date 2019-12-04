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04 Aralık 2019 Çarşamba 15:35

Sayaçları Donmaya Karşı Koruyalım

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü soğuk havaların etkisini göstermeye başladığı bu günlerde su boruları ve sayaçların dondan etkilenebileceği belirtilerek, önlem almaları için vatandaşları uyardı.

Sayaçları Donmaya Karşı Koruyalım
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MASKİ’den yapılan açıklamada: “Kış aylarının gelmesiyle hava sıcaklığı düşmeye başladı. Vatandaşların açıkta bulunan su boruları ve sayaçları donmaya karşı koruma altına almaları gerekiyor. Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı, yalıtım malzemeleriyle izole edilmelidir. Özellikle müstakil evlerde ve kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlarımız bu konuda hassas davranmalı, açıkta olan su borularını ve sayaçlarını önerilen şekilde muhafaza altına almalılar. Bu noktada sayaç okuma görevlilerinin sayacı okuyabilmeleri için vatandaşlarımızın su sayaçlarını koruma altına alırken tamamen kapatmamaları gerekmektedir.”

Soğuk havaların etkisiyle donan sayaç veya borulara sıcak su dökmemeli veya ateş tutulmamalıdır. Aksi halde bu durum musluk ve su borularının patlamasına ve hasarın artmasına sebep olur. Gövdesi patlayan su sayaçlarının tamir imkânı olmayıp yenisinin alınması gerekir. Ayrıca bu durumlar su kaybına sebep olur. Bu sıkıntıların yaşanmaması için donan sayaçlara sıcak su dökülmemeli ve ateş tutulmamalıdır. Sayacın donması veya patlaması durumunda abonelerin su vanalarını kapatarak Alo 185 Çağrı Merkezi’ni aramaları gerekmektedir.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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